Você está lendo um tópico

Televisão

#BBB17: Em noite quente no BBB, Emilly diz para Marcos: “Goza na minha boca”

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 2 respostas e 103 visitas.





Ricardo em Hoje, 21:55 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5277 | Pontes e Lacerda-MT



Em noite quente no BBB, Emilly diz para Marcos: “Goza na minha boca”



Fonte:



Se você entrou nesta sexta-feira (24/2) no Twitter e não entendeu a hashtag “Goza na minha boca” entre os Trending Topics é porque não estava acompanhando o Big Brother Brasil 17 durante a madrugada.



Como em todo bom relacionamento, o casal Dolly (Marcos e Emilly) teve uma grande discussão após ela vencer a prova do líder com Daniel. Emilly reclamou que o Doc não estava lhe dando atenção suficiente, o que gerou uma briga.



Mas, eles fizeram as pazes em grande estilo. Debaixo do edredom, o clima ficou muito quente e não foi possível disfarçar dos microfones que Emilly estava com a boca… bem, lá nas partes íntimas do doutor. Para completar, ela não se fez de rogada e disse a frase que já entrou para os anais (?) do Big Brother Brasil: “Goza na minha boca”.



Duvida? Então, confere aí embaixo!







Fonte: http://www.metropoles.com/entretenimento/televi...oza-na-minha-boca Se você entrou nesta sexta-feira (24/2) no Twitter e não entendeu a hashtag “Goza na minha boca” entre os Trending Topics é porque não estava acompanhando o Big Brother Brasil 17 durante a madrugada.Como em todo bom relacionamento, o casal Dolly (Marcos e Emilly) teve uma grande discussão após ela vencer a prova do líder com Daniel. Emilly reclamou que o Doc não estava lhe dando atenção suficiente, o que gerou uma briga.Mas, eles fizeram as pazes em grande estilo. Debaixo do edredom, o clima ficou muito quente e não foi possível disfarçar dos microfones que Emilly estava com a boca… bem, lá nas partes íntimas do doutor. Para completar, ela não se fez de rogada e disse a frase que já entrou para os anais (?) do Big Brother Brasil: “Goza na minha boca”.Duvida? Então, confere aí embaixo!











Ricardo em Hoje, 21:57 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5277 | Pontes e Lacerda-MT



'Goza na minha boca': pedido de Emilly a Marcos, no BBB17, vira alvo de crítica nas redes sociais



Fonte:



A noite do casal Marcos e Emilly foi bastante agitada na casa do Big Brother Brasil nesta sexta-feira (24). Depois de vencer a prova do líder ao lado de Daniel, a moça teve uma discussão com Marcos, afirmando que ele não estava lhe dando atenção suficiente. Logo depois o casal fez as pazes e as coisas entre eles começaram a esquentar.



Debaixo edredom, os dois trocaram carícias e suspiraram forte. Eles chegaram a tentar disfarçar as conversas no microfone. "Goza na minha boca", chega a dizer Emilly para Marcos.



Nas redes sociais o clima entre os dois virou um dos assuntos mais comentados. Alguns criticaram a jovem, já que horas antes Emilly havia falado para Marcos que não faria sexo dentro da casa. "Emilly passava o dia falando que tinha medo/nojo do Marcos e agora "goza na minha boca", escreveu uma seguidora.



"A Emily acabou de falar "goza na minha boca" que nível, né! Tomara que o pai dela não esteja assistindo! Coitado!", postou outro.



Mas também teve gente que saiu em defesa da participante. "Emilly ganhou pontos comigo! Faz o que tem vontade sexualmente. E vc que reclamou do "goza na minha boca", vai transar", defendeu um seguidor. Neste domingo (26) um novo paredão será formado na casa. Fonte: http://www.correio24horas.com.br/single-entrete...c2c74dc476d18314e A noite do casal Marcos e Emilly foi bastante agitada na casa do Big Brother Brasil nesta sexta-feira (24). Depois de vencer a prova do líder ao lado de Daniel, a moça teve uma discussão com Marcos, afirmando que ele não estava lhe dando atenção suficiente. Logo depois o casal fez as pazes e as coisas entre eles começaram a esquentar.Debaixo edredom, os dois trocaram carícias e suspiraram forte. Eles chegaram a tentar disfarçar as conversas no microfone. "Goza na minha boca", chega a dizer Emilly para Marcos.Nas redes sociais o clima entre os dois virou um dos assuntos mais comentados. Alguns criticaram a jovem, já que horas antes Emilly havia falado para Marcos que não faria sexo dentro da casa. "Emilly passava o dia falando que tinha medo/nojo do Marcos e agora "goza na minha boca", escreveu uma seguidora."A Emily acabou de falar "goza na minha boca" que nível, né! Tomara que o pai dela não esteja assistindo! Coitado!", postou outro.Mas também teve gente que saiu em defesa da participante. "Emilly ganhou pontos comigo! Faz o que tem vontade sexualmente. E vc que reclamou do "goza na minha boca", vai transar", defendeu um seguidor. Neste domingo (26) um novo paredão será formado na casa.





Paulo.es em Hoje, 22:27



anos | Dez 2006 | Mensagens: 887 | Vitória - ES



Pelo que entendi, ela vivia falando que não ia transar no BBB e que tinha nojo do cara. Aí, embaixo do edredom, pede pra gozar na boca.

Ou seja, o BBB mostra a realidade do brasileiro: adora dar uma de santinho, mas por debaixo dos panos faz outra coisa.

Quanto ao gozar na boca, nada de anormal. A não ser que estivesse ao vivo no Globo.

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído