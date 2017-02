Você está lendo um tópico

Televisão

Diário Oficial: Silvio Santos é autorizado a passar SBT para suas filhas Publica

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 16 visitas.





Rafa! em Hoje, 23:27



anos | Mai 2006 | Mensagens: 1567 | São Paulo - SP



Diário Oficial: Silvio Santos é autorizado a passar SBT para suas filhas

Publicado em fevereiro 24, 2017 por portal 4



Decretos assinados pelo presidente Michel Temer ontem (22) – e publicados no Diário Oficial da União de hoje (23) – autorizam o SBT a realizar “transferência indireta” e “modificação do quadro diretivo” de suas concessões no Rio de Janeiro (TV SBT – Canal 11), São Paulo (TV SBT – Canal 4), Porto Alegre (TV SBT – Canal 5), e Brasília (TV Stúdios de Brasília Ltda.).









De acordo com Flávio Ricco, nos bastidores da cabeça da sede em São Paulo, a movimentação é vista como uma reorganização societária solicitada por Silvio Santos para preparar o SBT para as herdeiras.



Caminhando neste sentido, Patrícia Abravanel já havia assumido o controle acionário da TV Alphaville, com 55% das ações – os demais 45% são de Guilherme Stoliar, sobrinho de Silvio. O SBT não quis se pronunciar sobre o assunto.



https://portal4.wordpress.com/2017/02/24/diario-...para-suas-filhas/ Publicado em fevereiro 24, 2017 por portal 4Decretos assinados pelo presidente Michel Temer ontem (22) – e publicados no Diário Oficial da União de hoje (23) – autorizam o SBT a realizar “transferência indireta” e “modificação do quadro diretivo” de suas concessões no Rio de Janeiro (TV SBT – Canal 11), São Paulo (TV SBT – Canal 4), Porto Alegre (TV SBT – Canal 5), e Brasília (TV Stúdios de Brasília Ltda.).De acordo com Flávio Ricco, nos bastidores da cabeça da sede em São Paulo, a movimentação é vista como uma reorganização societária solicitada por Silvio Santos para preparar o SBT para as herdeiras.Caminhando neste sentido, Patrícia Abravanel já havia assumido o controle acionário da TV Alphaville, com 55% das ações – os demais 45% são de Guilherme Stoliar, sobrinho de Silvio. O SBT não quis se pronunciar sobre o assunto.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído