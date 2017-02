Você está lendo um tópico

Comédia brasileira é destaque nos cinemas no feriado de carnaval

O carnaval chegou e muita gente vai cair na folia.



Mas se você faz parte da galera que prefere a tranquilidade de uma sala de cinema há uma série de estreias chegando às salas brasileiras.



Um dos destaques é o longa nacional "Internet - O filme".



Confira abaixo as principais estreias da semana:



Internet - O filme



A realização de uma convenção de youtubers em um hotel atrai influenciadores de todo tipo e, é claro, seus fãs. A estrela maior do evento é Uesley (Gusta Stockler), um arrogante youtuber que destrata todos à sua volta e apenas se importa com a própria popularidade. Ao publicar em seu canal o flagra do beijo entre Mateus (Felipe Castanhari) e Natalia (Pathy dos Reis), Uesley sem querer impulsiona a popularidade da dupla, que passa a conquistar fãs como casal e, consequentemente, ofuscá-lo. Paralelamente, três amigos fazem uma aposta para que Vepê (Teddy) seduza Barbarinha (Polly Marinho), em troca de uma passagem para Los Angeles, e duas amigas, Malu (Thaynara OG) e Fabi (Gabi Lopes), chegam ao hotel sem saber que o local será palco de uma convenção de youtubers. Há ainda Cesinha Passos (Rafinha Bastos), que precisa aprender a lidar com a má fama que possui ao mesmo tempo em que convive com Adalgamir (Paulinho Serra), um fã que passa a trabalhar com ele, e também Paulinho (Rafael Cellbit), especialista em Street Fighter que se fantasia como youtuber e agora sofre a ameaça de ser desmascarado.















A garota desconhecida



Certa noite, após encerrar o atendimento no consultório, Jenny, uma jovem médica, escuta a campainha, mas não atende. No dia seguinte, a polícia informa que uma jovem desconhecida foi encontrada morta perto dali.















A jovem rainha



Enigmática e em conflito, Cristina, a Rainha da Suécia coroada durante o século XVII, foi criada rigorosamemte como um príncipe. Cristina assume sua posição de líder e enfrenta grande resistência a suas ideias de modernizar a Suécia e acabar com a Guerra dos Trinta Anos entre protestantes e católicos.















Monster Trucks



Procurando um jeito de sair de sua cidade e se dar bem fazendo o que gosta, Tripp (Lucas Till) controi um Monster Truck, uma caminhonete gigante feita com peças de carros sucateados. Certa noite, depois de um acidente provocado por uma empresa que perfura o solo em busca de petróleo, uma estranha criatura busca no caminhão um esconderijo e encontra surpreendentemente, no rapaz, um amigo.















A grande muralha



Um esquadrão de elite luta pela humanidade, na grande muralha da China.















A lei da noite



Boston, década de 1920. Joe Coughlin (Ben Affleck), filho mais novo de um capitão de polícia, se envolve com o crime organizado. Ele aproveita seus dias rodeado de dinheiro e poder, mas suas escolhas podem levá-lo à prisão ou até mesmo à morte. Adaptação do livro escrito por Dennis Lehane.















Moonlight - Sob a luz do luar



As dificuldades de um jovem negro desde a infância até a vida adulta para achar seu lugar no mundo.







Esse "Internet o Filme" parece aquelas paródias que de vez em quando Hollywood produz, tirando sarro de outros filmes. Enfim, totalmente desnecessário.

















