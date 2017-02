Você está lendo um tópico

Papo Aberto > Tech

Vazou: veja as possíveis especificações do Samsung Galaxy S8 Plus

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 2 respostas e 69 visitas.





Ricardo em Hoje, 12:36 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5284 | Pontes e Lacerda-MT



Vazou: veja as possíveis especificações do Samsung Galaxy S8 Plus



Fonte:



Não é de hoje que temos informações referentes àquilo que o Samsung Galaxy S8 Plus vai apresentar. Confirmado em fevereiro deste ano, foi mencionado que aparelho poderia chegar às lojas trazendo uma bateria de 3.500 mAh – algo que ainda precisa de confirmação, mas pelo menos recebemos outros detalhes referentes às especificações do smartphone.



A tabela que você confere abaixo foi obtida por Evan Blass (o dono do famoso perfil @EVLeaks no Twitter), e mostra o que aparentemente deve acompanhar o aparelho. Pelo que podemos observar, ele vai chegar às lojas trazendo 64 GB de espaço para armazenamento, além de 4 GB de memória RAM, tela de 6,2 polegadas (o retângulo total) e câmeras de 12 megapixels e 8 megapixels (traseira e frontal, respectivamente).







Há grandes chances de que aquilo que foi apresentado acima seja o que muitos estavam esperando. Porém, é preciso lembrar que até o momento a Samsung não se pronunciou oficialmente sobre o assunto, algo que certamente deve acontecer durante a Mobile World Congress 2017, agendada para acontecer de 27 de fevereiro a 2 de março. Fonte: https://www.tecmundo.com.br/samsung-galaxy-s8/11...p;utm_campaign=tv Não é de hoje que temos informações referentes àquilo que o Samsung Galaxy S8 Plus vai apresentar. Confirmado em fevereiro deste ano, foi mencionado que aparelho poderia chegar às lojas trazendo uma bateria de 3.500 mAh – algo que ainda precisa de confirmação, mas pelo menos recebemos outros detalhes referentes às especificações do smartphone.A tabela que você confere abaixo foi obtida por Evan Blass (o dono do famoso perfil @EVLeaks no Twitter), e mostra o que aparentemente deve acompanhar o aparelho. Pelo que podemos observar, ele vai chegar às lojas trazendo 64 GB de espaço para armazenamento, além de 4 GB de memória RAM, tela de 6,2 polegadas (o retângulo total) e câmeras de 12 megapixels e 8 megapixels (traseira e frontal, respectivamente).Há grandes chances de que aquilo que foi apresentado acima seja o que muitos estavam esperando. Porém, é preciso lembrar que até o momento a Samsung não se pronunciou oficialmente sobre o assunto, algo que certamente deve acontecer durante a Mobile World Congress 2017, agendada para acontecer de 27 de fevereiro a 2 de março.











Ademir em Hoje, 13:34



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2761 | Paranavaí - PR







Iris scanner?





CyberBattery em Hoje, 15:14



anos | Out 2015 | Mensagens: 1153 | Carapicuíba - SP







A própria Samsung possui o Galaxy A9 com 5.000mAh.



Há um chinês Oukitel K10000 possui autonomia da bateria de 10.000 mAh , se é real ou não, não sei... mas com tantos Apps tranqueira que o povo instala quando mais autonomia melhor.



Só 3.500 mAh de bateria?A própria Samsung possui o Galaxy A9 com 5.000mAh.Há um chinês Oukitel K10000 possui autonomia da bateria de, se é real ou não, não sei... mas com tantos Apps tranqueira que o povo instala quando mais autonomia melhor.

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído