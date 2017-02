Será? Nokia 3310 vai ser um mix do antigo aparelho com o Nokia 150

Você está lendo um tópico

Nokia 3310 vai ser um mix do antigo aparelho com o Nokia 150

Uma das notícias que mais surpreendeu os amantes de celulares neste ano foi o anúncio de que o “indestrutível” Nokia 3310 voltaria ao mercado. Há relatos de que ele talvez seja relançado durante a Mobile World Congress 2017, e enquanto o evento não começa a rede recebe cada vez mais rumores referentes ao aparelho – e os mais recentes são do já confiável Evan Blass, dono do perfil EVLeaks no Twitter.



Segundo os dados divulgados por Blass, é bom jogar por terra a ideia de que o novo aparelho vai trazer uma câmera de ponta, sistema operacional Android e coisas do gênero. Na verdade, ele será um celular totalmente ligado às suas origens, e trará a interface Series 30, mas trocará a tela monocromática por um visor colorido.



Por falar em cor, também será possível selecionar cores diferentes para o corpo do aparelho, bem como trocar as suas capinhas por outras que se adequem ao seu gosto. Nas palavras do nosso informante, o próximo aparelho seria uma mistura entre o Nokia 3310 e o Nokia 150, que foi revelado no final do ano passado.



Se for robusto como era o anterior, tiver acesso ao Whatsapp e Spotify, talvez tenha uma boa sorte.

















