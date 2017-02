Você está lendo um tópico

Adeus, Messenger: app de mensagens da Google vira Android Messages

Adeus, Messenger: app de mensagens da Google vira Android Messages



Fonte:



Por muito tempo, as pessoas se habituaram a usar o Messenger, aplicativo de mensagens da Google que está disponível na Play Store. Entretanto, é bom começar a se acostumar com uma mudança feita recentemente, pois agora o software passa a se chamar Android Messages.



Ao baixar os arquivos recentes de atualização, o aplicativo passa para a versão 2.0.770 e traz, além da mudança de nome, algumas correções e melhorias que os usuários do software vão encontrar já nos primeiros minutos de uso.



Falando ao site The Verge, Amir Sarhangi, chefe de RCS na Google, mencionou que o app foi renomeado pelo fato de o Android Messages estar se tornando algo mais próximo daquilo que o Android é, além de ter passado a oferecer suporte total ao RCS.



Também houve a menção de que o recurso em questão estará instalado como aplicativo padrão para mensagens nos aparelhos das seguintes fabricantes: LG, Motorola, Sony, HTC, ZTE, Micromax, Nokia, Archos, BQ, Cherry Mobile, Condor, Fly, General Mobile, Lanix, LeEco, Lava, Kyocera, MyPhone, QMobile, Symphony and Wiko, bem como dispositivos Pixel e Android One.























