Celulares com preço até R$ 1 mil dominam o Brasil, segundo estudo

Ricardo em Hoje, 12:42



Celulares com preço até R$ 1 mil dominam o Brasil, segundo estudo



Celulares com preço até R$ 1 mil dominam o Brasil, segundo estudo



Fonte:



Os celulares com preços de até R$ 1 mil são os mais populares entre brasileiros. É o que mostra um estudo elaborado pela empresa de pesquisas Kantar Worldpanel, e revelado com exclusividade pelo TechTudo. Ao longo de todo o ano passado, 72,2% dos smartphones vendidos no país estavam abaixo deste valor.



Apesar dessa faixa de preço ainda dominar o mercado, os aparelhos mais baratos estão perdendo espaço a cada ano para modelos mais caros. O mesmo estudo mostra que 11,5% dos telefones comprados no último ano custaram além de R$ 1,5 mil – o percentual quase dobrou em relação a 2015.



Ao longo desta semana, que antecede a feira internacional de celulares de Barcelona (MWC 2017), vamos mostrar como se configurou o mercado de celulares/smartphones em 2016. A iniciativa faz parte de uma parceria entre o TechTudo e Kantar, com direito a dados exclusivos que não foram divulgados anteriormente. Amanhã (21/02) será a vez de saber quais são os aplicativos mais populares do país.



Até R$ 500



Os celulares com preço até R$ 500 representaram 34,7% das vendas em 2016. Embora seja um número significativo, aparelhos nessa faixa de preço vêm perdendo espaço para celulares mais caros, visto que em 2014 e 2015, eles refletiam 40% das vendas de smartphones.



Como está mais difícil encontrar celulares com esse valor, os consumidores acabam ficando sem muitas opções – é possível comprar modelos mais simples, como o Galaxy J1, da Samsung, o LG K4, da LG, o Zenfone Go, da Asus, e o Vibe B, da Lenovo. Por menos de R$ 500, o consumidor também encontra smartphones com Windows Phone, como o Lumia 532.



Entre R$ 500 e R$ 1.000



Os celulares na faixa de preço entre R$ 500 e R$ 1.000 são os mais populares entre brasileiros. Essa é a categoria com maior número de vendas em 2016: 37,5%. No entanto, esse percentual também vem caindo em uma comparação anual: em 2014, eles representavam 47% das vendas e, em 2015, somavam 44%.



Por esse valor, o consumidor compra aparelhos da LG, como o LG X Power, que oferece bateria de 4.000 mAh, e o LG K10, que deve ter seu preço ainda mais reduzido com a chegada da segunda geração. Nessa faixa de preço, também é possível encontrar aparelhos da Motorola, como o Moto G 4 Play, e da Samsung, como o Galaxy On 7 e o queridinho dos brasileiros, Galaxy J5 Metal.



Vale lembrar que todos esses modelos estão na lista de mais procurados pelos brasileiros, segundo o ranking do buscador Zoom.



Entre R$ 1.000 e R$ 1.500



Enquanto a compra de celulares mais baratos cai anualmente, a busca por modelos com preço acima de R$ 1.000 se mostra crescente a cada ano. Os aparelhos na faixa de R$ 1.000 e R$ 1.500 representavam 8% das vendas em 2014 e 10,5% em 2015. Já em 2016, eles somaram 16,5% das vendas.



Nessa faixa de preço é possível comprar o Galaxy J7 Prime, da Samsung, e o Moto G 4 Plus, da Motorola, celulares que foram os mais buscados em janeiro de 2017 no Brasil. Além deles, o consumidor encontra o Zenfone 3, da Asus, e o Vibe K6 Plus, da Lenovo.



Entre R$ 1.500 e R$ 2.000



O interesse em celulares de R$ 1.500 a R$ 2.000 cresceu nos últimos três anos. Os smartphones nessa faixa de preço representaram 6,6% das compras de aparelhos móveis no ano passado. Em 2015, esse número equivalia a 3,5% e, em 2014, a 3%. Ou seja, a busca por esse tipo de celular quase dobrou de um ano para o outro.



Por esse valor, já é possível encontrar aparelhos intermediários com especificações melhores, como o Galaxy A7 2016, da Samsung, o Xperia XA, da Sony, e até mesmo o LG G5 SE, versão especial do smartphone top de linha da LG.



Entre R$ 2.000 e R$ 2.500



Os celulares com preços entre R$ 2.000 e R$ 2.500 representaram 2,6% das vendas em 2016, resultado 1% maior que o do ano anterior e 1,6 % maior em relação a 2014.



Nessa faixa de preço, estão disponíveis o Galaxy S6, celular top de linha da Samsung em 2015, e o Moto Z Play, versão mais barata do celular modular da Motorola. Por esse valor também é possível comprar celulares da Apple: o iPhone SE, versão especial do telefone da marca, e até mesmo o iPhone 6.



Acima de R$ 2.500



Fonte: http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/201...nam-o-brasil.html











Ademir em Hoje, 13:32



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2761 | Paranavaí - PR







Com esse valor tem aparelhos com:



tela 5 polegadas ou mais com resolução full hd.



processadores com 4 ou 8 núcleos.



2 a 3gb de ram.



32 GB de memória interna.



Bateria acima de 3.000 amperes.



Boas camaras de video (dianteira e traseira).





Uma boa dica é o lançamento da samsung J7 prime:



http://www.tudocelular.com/Samsung/fichas-tecni...axy-J7-Prime.html



Com R$ 1.000,00 a R$ 1.200,00 da para comprar smartphones com um ótimo custo/benefício, se o vivente não quiser ostentar, e sim tem em mãos um equipamento que vai atendê-lo nas necessidades do dia a dia.

Com esse valor tem aparelhos com:

tela 5 polegadas ou mais com resolução full hd.

processadores com 4 ou 8 núcleos.

2 a 3gb de ram.

32 GB de memória interna.

Bateria acima de 3.000 amperes.

Boas camaras de video (dianteira e traseira).

Uma boa dica é o lançamento da samsung J7 prime:

http://www.tudocelular.com/Samsung/fichas-tecni...axy-J7-Prime.html

Mais tem outros modelos de outras fabricantes na mesma faixa de preço, com configurações parecidas que valem a pena.





mauro_directv em Hoje, 14:45



Acho caro.

Paguei 720,00 em um Moto G 4 Plus no Paraguay chorando.



Acho caro.



Paguei 720,00 em um Moto G 4 Plus no Paraguay chorando.





CyberBattery em Hoje, 15:27



anos | Out 2015 | Mensagens: 1153 | Carapicuíba - SP



Omnia PRO B6520 comprado por R$ 199 em Dez.2011 tão cedo, sua bateria é uma Li-Ion 1500 mAh, ainda dura 7 dias em Stand by 3G.



Vida longa pra ele.



Não pretendo trocar meu Omnia PRO B6520 comprado por R$ 199 em Dez.2011 tão cedo, sua bateria é uma Li-Ion 1500 mAh, ainda dura 7 dias em Stand by 3G.

Vida longa pra ele.

















