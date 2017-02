Você está lendo um tópico

Papo Aberto > Tech

Galaxy A5: conheça as mudanças da ficha técnica no celular Samsung de 2017

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 37 visitas.





Ricardo em Hoje, 12:45 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5284 | Pontes e Lacerda-MT



Galaxy A5: conheça as mudanças da ficha técnica no celular Samsung de 2017



Fonte:



A linha de celulares Galaxy A, da Samsung, é conhecida por oferecer smartphones com especificações mais potentes e construção mais caprichada, com direito a metal e vidro. No final do mês de janeiro a fabricante sul-coreana anunciou a chegada ao Brasil da versão 2017 da família A. Por R$ 2.099, o A5 tem preço inferior ao do A7. Nesta geração, ele conta com resistência à água, tem câmera mais potente, melhor processador e maior quantidade de memória RAM.



Apesar do upgrade, será que vale trocar um Galaxy A5 2016 por um Galaxy A5 2017, considerando que os modelos podem sofrer diferença de preço de até R$1.000? Esse comparativo da ficha técnica traz as principais mudanças no smartphone da Samsung para te ajudar nessa decisão.



Tela



Não houve mudanças significativas no quesito tela entre as versões de 2016 e 2017. Ambos continuam com o tamanho de 5,2 polegadas e um painel Super AMOLED. A resolução também se manteve igual: Full HD (1920 x 1080 pixels). Assim, a densidade de pixels dos dois modelos também é a mesma: 424 ppi.



Além disso, as duas telas também contam com proteção Gorilla Glass contra riscos e arranhões. A única vantagem para o display do Galaxy A5 2017 é o recurso Always-on, que exibe informações mesmo com a tela bloqueada.



Câmeras



Já em relação à câmera, a Samsung trouxe bons upgrades. A versão 2016 possui câmera traseira de 13 megapixels com lente de abertura f/1.9 de 28 mm. Dentre os recursos oferecidos pelo aparelho estão OIS (Optical Image Stabilization), autofoco e flash LED. Já a câmera da versão 2017 do Galaxy A5 tem resolução de 16 MP e lente de 27 mm, com abertura f/1.9. Curiosamente, o modelo não oferece a função OIS, que estabiliza as imagens.



A principal diferença entre os dois celulares está na câmera frontal. Enquanto o Galaxy A5 2016 oferece apenas 5 megapixels de resolução, com uma lente de 24 mm e abertura f/1.9, o Galaxy A5 2017 tem câmera frontal de 16 MP. Ambas podem filmar em 1080p a 30 quadros por segundo.



Armazenamento



A versão de 2016 oferece apenas 16 GB de espaço interno, que, nos dias de hoje, é bem pouco, dado a quantidade de arquivos que armazenamos no celular. Apesar disso, é possível expandir a quantidade de espaço com um cartão de memória microSD de até 256 GB. É importante salientar que o Galaxy A5 2016 não oferece um slot dedicado para cartão de memória, sendo necessário abrir mão do segundo chip.



O Galaxy A5 2017, por sua vez, oferece o dobro de memória interna, 32 GB. O usuário também pode aumentar a capacidade de armazenamento com um cartão microSD de até 256 GB. Neste modelo, há um slot dedicado ao cartão de memória. Assim, não é preciso abrir mão de um dos SIM cards.



Processador e memória RAM



O processador utilizado na versão brasileira do Galaxy A5 2016 é o Exynos 7580, um chipset da própria Samsung. São oito núcleos Cortex-A53 trabalhando a 1,6 GHz. Já na versão de 2017, o chipset escolhido é o Exynos 7880 octa-core. Os oito núcleos Cortex-A53 trabalham a 1,9 GHz, um considerável ganho de desempenho.



A quantidade de memória RAM também foi aumentada. O smartphone de 2016 tem memória RAM de 2 GB, enquanto na versão de 2017 esse número sobe para 3 GB, o que também deve contribuir para uma melhor performance do aparelho.



Versão do Android



O Galaxy A5 2016 saiu de fábrica com o Android 5.1.1 Lollipop. Segundo a Samsung, ele também receberá o Android 6.0.1 Marshmallow. Já o Galaxy A5 2017 já chega com a versão 6.0 Marshmallow do sistema do Google e, embora a fabricante não tenha dito nada sobre atualizações, é provável que ele também receba o Android 7.0 Nougat.



Recursos adicionais



Ambos os aparelhos contam com leitor de impressões digitais, para maior segurança no desbloqueio da tela. A versão 2017, porém, oferece recursos extras, como a certificação IP68, que oferece resistência a líquidos e poeira. Além disso, o smartphone possui a função Pasta Segura, que mantém aplicativos selecionados e dados importantes bloqueados e separados dos conteúdos habituais.



Outro recurso adicional que é bem-vindo é a porta USB-C, que oferece entrada simétrica, ou seja, encaixa dos dois lado. Além disso, esse tipo de conexão é capaz de transferir energia e dados mais rápido. Os dois modelos também são compatíveis com o Samsung Pay, sistema de pagamento da gigante sul-coreana.



Preço



Quando foi lançado, o Galaxy A5 2016 custava R$ 2.199, um valor bem elevado. Porém, um ano depois, o preço caiu bastante. Em lojas virtuais, ele pode ser encontrado por R$ 1.169,90, uma diferença de mais de R$ 1 mil.



Já a versão mais recente do smartphone chega às lojas brasileiras custando R$ 2.099; valor menor que o do ano passado. Os dois aparelhos são comercializados nas cores preto, dourado e rosa. Fonte: http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/201...sung-de-2017.html A linha de celulares Galaxy A, da Samsung, é conhecida por oferecer smartphones com especificações mais potentes e construção mais caprichada, com direito a metal e vidro. No final do mês de janeiro a fabricante sul-coreana anunciou a chegada ao Brasil da versão 2017 da família A. Por R$ 2.099, o A5 tem preço inferior ao do A7. Nesta geração, ele conta com resistência à água, tem câmera mais potente, melhor processador e maior quantidade de memória RAM.Apesar do upgrade, será que vale trocar um Galaxy A5 2016 por um Galaxy A5 2017, considerando que os modelos podem sofrer diferença de preço de até R$1.000? Esse comparativo da ficha técnica traz as principais mudanças no smartphone da Samsung para te ajudar nessa decisão.Não houve mudanças significativas no quesito tela entre as versões de 2016 e 2017. Ambos continuam com o tamanho de 5,2 polegadas e um painel Super AMOLED. A resolução também se manteve igual: Full HD (1920 x 1080 pixels). Assim, a densidade de pixels dos dois modelos também é a mesma: 424 ppi.Além disso, as duas telas também contam com proteção Gorilla Glass contra riscos e arranhões. A única vantagem para o display do Galaxy A5 2017 é o recurso Always-on, que exibe informações mesmo com a tela bloqueada.Já em relação à câmera, a Samsung trouxe bons upgrades. A versão 2016 possui câmera traseira de 13 megapixels com lente de abertura f/1.9 de 28 mm. Dentre os recursos oferecidos pelo aparelho estão OIS (Optical Image Stabilization), autofoco e flash LED. Já a câmera da versão 2017 do Galaxy A5 tem resolução de 16 MP e lente de 27 mm, com abertura f/1.9. Curiosamente, o modelo não oferece a função OIS, que estabiliza as imagens.A principal diferença entre os dois celulares está na câmera frontal. Enquanto o Galaxy A5 2016 oferece apenas 5 megapixels de resolução, com uma lente de 24 mm e abertura f/1.9, o Galaxy A5 2017 tem câmera frontal de 16 MP. Ambas podem filmar em 1080p a 30 quadros por segundo.A versão de 2016 oferece apenas 16 GB de espaço interno, que, nos dias de hoje, é bem pouco, dado a quantidade de arquivos que armazenamos no celular. Apesar disso, é possível expandir a quantidade de espaço com um cartão de memória microSD de até 256 GB. É importante salientar que o Galaxy A5 2016 não oferece um slot dedicado para cartão de memória, sendo necessário abrir mão do segundo chip.O Galaxy A5 2017, por sua vez, oferece o dobro de memória interna, 32 GB. O usuário também pode aumentar a capacidade de armazenamento com um cartão microSD de até 256 GB. Neste modelo, há um slot dedicado ao cartão de memória. Assim, não é preciso abrir mão de um dos SIM cards.O processador utilizado na versão brasileira do Galaxy A5 2016 é o Exynos 7580, um chipset da própria Samsung. São oito núcleos Cortex-A53 trabalhando a 1,6 GHz. Já na versão de 2017, o chipset escolhido é o Exynos 7880 octa-core. Os oito núcleos Cortex-A53 trabalham a 1,9 GHz, um considerável ganho de desempenho.A quantidade de memória RAM também foi aumentada. O smartphone de 2016 tem memória RAM de 2 GB, enquanto na versão de 2017 esse número sobe para 3 GB, o que também deve contribuir para uma melhor performance do aparelho.O Galaxy A5 2016 saiu de fábrica com o Android 5.1.1 Lollipop. Segundo a Samsung, ele também receberá o Android 6.0.1 Marshmallow. Já o Galaxy A5 2017 já chega com a versão 6.0 Marshmallow do sistema do Google e, embora a fabricante não tenha dito nada sobre atualizações, é provável que ele também receba o Android 7.0 Nougat.Ambos os aparelhos contam com leitor de impressões digitais, para maior segurança no desbloqueio da tela. A versão 2017, porém, oferece recursos extras, como a certificação IP68, que oferece resistência a líquidos e poeira. Além disso, o smartphone possui a função Pasta Segura, que mantém aplicativos selecionados e dados importantes bloqueados e separados dos conteúdos habituais.Outro recurso adicional que é bem-vindo é a porta USB-C, que oferece entrada simétrica, ou seja, encaixa dos dois lado. Além disso, esse tipo de conexão é capaz de transferir energia e dados mais rápido. Os dois modelos também são compatíveis com o Samsung Pay, sistema de pagamento da gigante sul-coreana.Quando foi lançado, o Galaxy A5 2016 custava R$ 2.199, um valor bem elevado. Porém, um ano depois, o preço caiu bastante. Em lojas virtuais, ele pode ser encontrado por R$ 1.169,90, uma diferença de mais de R$ 1 mil.Já a versão mais recente do smartphone chega às lojas brasileiras custando R$ 2.099; valor menor que o do ano passado. Os dois aparelhos são comercializados nas cores preto, dourado e rosa.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído