Assustador: Stalkscan revela tudo o que o Facebook sabe sobre você

Assustador: Stalkscan revela tudo o que o Facebook sabe sobre você



Fonte:



Stalkscan (stalkscan.com) promete revelar tudo o que o Facebook sabe sobre você: o que já curtiu, publicou ou foi marcado, além de dados pessoais e interesses. A ferramenta utiliza um recurso antigo e pouco conhecido da rede social para fazer as buscas e, apesar de ser assustadora — pela quantidade de informações que consegue rastrear —, não viola nenhum dos termos de uso e políticas da plataforma de Mark Zuckerberg.



Ao colar o link de um perfil no Stalkscan, o site permite escolher qual detalhe específico quer ver sobre aquela página. Após selecionar a pesquisa, o usuário é encaminhado para o resultado da busca dentro do próprio Facebook. É possível, por exemplo, ver todas as fotos que seu namorado curtiu ou eventos que foram confirmados, mas não apareceram no feed de notícias. Um verdadeiro escavador de dados.



Criado por Inti De Ceukelaire, desenvolvedor belga que se auto-intitula um “hacker ético”, o Stalkscan usa o Graph Search, recurso do Facebook lançado em 2013 para permitir o acesso a diversos dados.



Após a suspensão do serviço por um tempo, a Pesquisa de Gráfico ainda funciona em inglês e com usabilidade complexa, mas agora com a mesma preocupação de privacidade exposta no scanner — veja oito dicas para usar o Graph Search e descobrir tudo o que você quiser no seu Facebook.



Apesar de revelar informações muitas vezes escondidas, o Stalkscan só permite ver os resultados liberados através da configuração de segurança dos posts. Em outras palavras, se você ajustou todas as suas publicações para apenas amigos visualizarem, a ferramenta de busca do Stalkscan não vai mostrar as fotos, os posts ou os vídeos para quem não tem vínculo direto com você na rede social.



Ao site Motherboard, o desenvolvedor da ferramenta afirma que o objetivo do scanner é ajudar pessoas leigas a entenderem quais dos seus dados estão compartilhando na rede social. Como o Stalkscan não viola os termos de uso do Facebook, a plataforma torna mais fácil encontrar informações escondidas nos perfis.



"A Graph Search e as questões de privacidade não são novas, mas eu sinto que isso nunca realmente alcançou as pessoas. Com minhas ações e ferramentas fáceis de usar eu quero chegar até as pessoas sem experiência tecnológica. A maioria delas não têm idéia do que compartilham com o público", disse De Ceukelaire.











Quer privacidade? Não use a internet com seus dados pessoais real.





Quer privacidade? Não use a internet com seus dados pessoais real.



Faz anos que não sou adepto de redes sociais!

Nunca tive conta!



Uso o bom e velho correio electrónico, Skype e o whatsapp.

Somente!



Todavia, a geração novo milênio é isso aí, nem liga para ísso, quer mesmo é que saibam tudo que está sendo feito em sua casa, em sua vida, querem ser pop!

Exposição total é a marca da grande maioria, kkkk...



Detalhe, ainda quem avisa sobre tal exposição, é logo taxado de retrógrado, ou mesmo de "quadrado"!



Kkkkk... ainda bem que sou!

BLANK , Whatsapp é do Facebook.. seus dados, mensagens, contatos e tudo mais está em algum lugar nas nuvens.. rsrsrs

















