Ex-Globo, Luís Ernesto Lacombe é alvo do Fox Sports

Demitido da Globo em janeiro após 20 anos de serviços prestados, Luís Ernesto Lacombe está nos planos do Fox Sports para reforçar seu casting.





Segundo o jornalista Flávio Ricco, Lacombe é um nome que tem sido bastante comentado como parte de uma série de reforços que a emissora quer fazer para a temporada de 2017.



Falcão, Oscar e Bruno Laurence, que assim como Lacombe, também foi desligado da Globo (ele deixou o canal em novembro de 2016), são outros dos nomes ventilados neste processo.



A ideia do Fox Sports é promover todas as contratações nas próximas semanas, de forma que se possa apresentar todos os reforços para este ano em um evento que deve ocorrer em abril.



