Rede Brasil Canal 10.1

Larry.Tate em Ontem, 21:11



anos | Out 2007 | Mensagens: 1750 | São Paulo - SP



Dia desses a Rede Brasil sumiu da minha TV.

Escaneei os canais e ela apareceu no cana 1.1, mas está muito fraca, nem sempre o sinal entra.



Tem alguém com o mesmo problema que o meu?











Beto T 2 em Ontem, 21:27



anos | Dez 2007 | Mensagens: 155 | Planaltina - DF



aki em brasólia ele tá no 36.1 e quando o operador resolver ir tomar um wisk no Colorado, é um Deus nos acuda. agora tá normal.





Rafa! em Ontem, 22:51



anos | Mai 2006 | Mensagens: 1569 | São Paulo - SP



Tem alguém com o mesmo problema que o meu? Na minha SmartTv da Lg, tem horas que o sinal do 1.1 some, aí tem vezes que digito no controle o canal físico 56D, aí aparece novamente!! Tanto que alguns programas vendidos que são exibidos no 1.1 estão sendo exibidos no 10.1!





Knight em Ontem, 23:29



anos | Out 2015 | Mensagens: 224 | Osasco - SP



É um sonho esse canal entrar na Net, não vejo a hora!!!!





Larry.Tate em Hoje, 00:52



anos | Out 2007 | Mensagens: 1750 | São Paulo - SP



Está igual a minha LG.

Quando digito 56.1 o canal aparece no 1.1, mas o canal 10.1 sumiu de vez.





Knight escreveu É um sonho esse canal entrar na Net, não vejo a hora!!!!



Mas esse canal não pega ai em Osasco na TV aberta?

Acho que deveria pegar, aqui na zona Oeste de São Paulo pega, pra Osasco é um pulinho.

















