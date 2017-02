Fox exibirá na internet, antes da TV, nova temporada completa de Outcast Origin

Fox exibirá na internet, antes da TV, nova temporada completa de Outcast



Do mesmo criador de The Walking Dead, a série Outcast voltará ao ar em 8 de abril, no canal Fox 1. A grande novidade é que, no dia seguinte, todos os dez episódios da nova temporada estarão na plataforma online Fox Play, disponível para os assinantes do pacote premium da Fox. Ou seja, a série será exibida antes na internet. A mesma estratégia será utilizada com a minissérie The Young Pope (Fox 1), que estreia na TV em 29 de abril, e com Taboo (Fox Action), no dia seguinte.



A ação inédita da Fox vem de encontro ao hábito criado pelos fãs de séries de assistir vários episódios de uma só vez, uma influência da Netflix. O telespectador, no entanto, tem que se sentir atraído o suficiente para desembolsar R$ 24,90 por mês para ter acesso aos dois canais premium da Fox, disponíveis nas operadoras Net, Claro, Vivo e Oi.



Outcast é inspirada em uma história em quadrinhos e aborda o exorcismo e a religião de forma sombria. Um jovem chamado Kyle Barnes (Patrick Fugit) sofre possessões desde a infância e decide embarcar em uma jornada espiritual para se livrar da tormenta.



Recheada de suspense e com forte teor psicológico, Outcast agradou aos fãs da HQ e conquistou um público que não conhecia a trama. A série foi renovada para a segunda temporada antes mesmo de o primeiro episódio ir ao ar nos Estados Unidos, pelo canal Cinemax.



Já em The Young Pope a religião é tratada com ironia. Jude Law (Cold Mountain) é Lenny Belardo, o papa mais novo a assumir o comando da Igreja Católica. Sob o título de Pio XIII, Lenny esbanja antipatia e piadas enquanto acumula inimigos no Vaticano, contrários à sua postura extremamente conservadora. Young Pope foi idealizada pelo cineasta italiano Paolo Sorrentino, vencedor do Oscar de 2014 por A Grande Beleza.



Já Taboo é uma minissérie britânica, da rede BBC, ambientada no começo do século 19. A atração é quase um documentário de como a Inglaterra lidou com a guerra travada contra os Estados Unidos entre 1812 e 1815.



REPRODUÇÃO/HULU



Lembra dela? Elisabeth Moss, a Peggy Olson de Mad Men, na nova série The Handmaid's Tale

Outras estreias

A atriz Elisabeth Moss, a secretária Peggy Olson de Mad Men (2007-2015), é a grande estrela de The Handmaid's Tale, atração inspirada no livro O Conto da Aia (1985), sobre mulheres escravas sexuais com o mero papel de procriação.



No elenco, ainda estão Samira Wiley (Orange Is the New Black) e Alexis Bledel (Gilmore Girls). O primeiro episódio do drama vai ao ar no dia 26 de abril no Fox 1, com estreia mundial _nos EUA, a série é da plataforma Hulu.



A continuação de Prison Break terá seu pontapé inicial em 4 de abril, na Fox. A trama dará sequência aos eventos ocorridos até a quarta temporada, exibida em 2009. Os protagonistas Dominic Purcell e Wentworth Miller estarão de volta na pele de seus respectivos personagens principais, Lincoln Burrows e Michael Scofield, respectivamente.



No FX, a grande estreia de abril, no dia 10, é a bizarra comédia Son of Zorn, que mistura animação com atores reais.



O Fox Life retorna com novos episódios das séries Sinfonia Insana (Mozart in the Jungle, terceira temporada, dia 5), Bones (12ª temporada) e Rosewood (segunda temporada), ambas no dia 13.







