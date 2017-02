OI Pontos funciona pra quê

OI Pontos não funciona e nem ajuda em nada o assinante. Dia 14/02 fui até um quiosque da OI trocar meus pontos do OI Pontos que no total está em 3.914, quando me informaram lá que minha pontuação não resolvia pra nada, o atendente da Loja do Shopping Itaú Power de Contagem/MG até riu na minha cara, fiquei constrangido com tamanha sacanagem. Ele fez uma simulação em que eu queria comprar um Moto Z Play que mesmo com meus 3.914 pontos saía por caros 2.222,00 sendo que no quiosque da Motorola no Shopping mesmo estava saindo por 1.999,00, os meus pontos de nada acrescentou e pra nada servem e me sinto participante de uma PROPAGANDA ENGANOSA.

Então pra quê que serve este tipo de ''serviço'' oferecido aos clientes que pagam em dia suas contas e são tratados como idiotas com esta PROPAGANDA ENGANOSA.