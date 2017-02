Você está lendo um tópico

Televisão

Modelo mostra o ânus em rede nacional e choca até apresentadores da RedeTV!

Rafa! em Ontem, 23:57



anos | Mai 2006 | Mensagens: 1573 | São Paulo - SP



Modelo mostra o ânus em rede nacional e choca até apresentadores da RedeTV!





Acostumada a exibir o lado B da folia com seu já tradicional Bastidores do Carnaval, a RedeTV! extrapolou na noite de sexta (25). Em entrevista a Léo Aquilla, a modelo Ju Isen, conhecida como musa das manifestações, acabou mostrando o ânus em rede nacional.



A cena ao vivo chocou até os apresentadores Flávia Noronha e Nelson Rubens, que achavam que já tinham visto de tudo no Carnaval da emissora. "Opa", exclamou Flávia rapidamente enquanto a câmera dava um close ginecológico nas partes íntimas da modelo. Rubens, constrangido, mudou rapidamente de assunto enquanto um sonoro assobio soava ao fundo





Léo Aquilla (à esq.) entrevista a modelo Ju Isen para o programa Bastidores do Carnaval







A gafe rapidamente virou piada na internet. "Que mundo é esse que você conhece primeiro o c* da Ju Isen e só depois conhece a tal da mulher", escreveu Egídio Pizarro no Twitter. "Depois de mostrar os peitos em 2016 e o c* em 2017, Ju Isen promete mostrar o intestino grosso em 2018", brincou o usuário Adamastasio.



Outras piadas fizeram referência à pintura da modelo, que tinha a bandeira do Brasil estampada no corpo _e no bumbum. "Ju Isen se pintou de bandeira do Brasil e mostrou o c* em rede nacional em uma metáfora exata da situação atual do país após as passeatas.", publicou uma internauta.



Ver vídeo em Spoiler:

"A RedeTV! acabou de mostrar um c* ao vivo. A gente pensa que não tem como eles se superarem nessas coberturas, mas tem", resumiu um usuário de de apelido "small floof". A frase parece se aplicar bem à emissora: poucos minutos depois de Ju Isen exibir mais do que devia, um repórter prometia fazer Sabrina Boing Boing mostrar tudo para as câmeras do canal _ela estava com as tranças de seu cabelo cobrindo seus seios.



Para completar, na madrugada de sábado (25), a cadeira da "comentarista" Rogéria quebrou, o que provocou risos em suas colegas Geisy Arruda e Andréa de Nóbrega. Sem ter onde se sentar, ela foi "promovida" a apresentadora e passou a ficar em pé ao lado de Nelson Rubens e Flávia Noronha. Coisas da RedeTV!...





Original:

http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/televisa...259#ixzz4ZqWvI4fq











Rafa! em Hoje, 00:03



anos | Mai 2006 | Mensagens: 1573 | São Paulo - SP



Superintendente da RedeTV! anuncia demissão após mostrar ânus de modelo



Elias Abrão, superintendente artístico da RedeTV! e irmão da apresentadora Sonia Abrão, anunciou que pediu demissão neste sábado (25). Sua saída foi motivada pela exibição ao vivo do ânus da modelo Ju Isen durante o programa Bastidores do Carnaval de sexta-feira (24). Após a cúpula da emissora cobrar explicações, Abrão assumiu a responsabilidade.





O superintendente artístico da RedeTV!, Elias Abrão, que pediu demissão neste sábado (25)



"Amigos, bom dia. Errei feio com o Hulk [uma referência à pintura corporal verde de Ju Isen]. Já pedi meu desligamento da RedeTV!. Às vezes pesamos a mão, sem pensar ou ponderar. Abraços", escreveu Abrão em seu perfil do Twitter na madrugada deste domingo (26).



A aparição explícita de Ju Isen ocorreu durante uma entrevista da musa das manifestações à repórter Léo Aquilla. Léo pediu para Ju mostrar sua pintura, e ela agachou com o bumbum para a câmera.



A cena ao vivo causou furor na internet e chocou até os apresentadores Flávia Noronha e Nelson Rubens, que achavam que já tinham visto de tudo no Carnaval da emissora. "Opa", exclamou Flávia rapidamente enquanto a câmera dava um close ginecológico nas partes íntimas da modelo.



Elias Abrão foi escolhido para ocupar a superintendência artística da RedeTV! em fevereiro do ano passado, depois de dirigir o programa A Tarde É Sua, comandado por sua irmã na emissora. Na época, ele afirmou que seu objetivo no cargo envolvia aumentar a audiência, o desenvolvimento de novos produtos e promover adequações na grade.



Abrão vinha trabalhando no programa O Céu É o Limite, que o vice-presidente Marcelo de Carvalho apresentará a partir de março. "Está uma porrada", anunciou nas redes sociais no dia 23. A RedeTV! ainda não confirmou oficialmente a saída do executivo.







Original:

http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/televisa...263#ixzz4ZqZrUURr





CyberBattery em Hoje, 01:06



anos | Out 2015 | Mensagens: 1157 | Carapicuíba - SP









b@nzé em Hoje, 09:43



anos | Ago 2012 | Mensagens: 492 | São Paulo - SP



Cadê o vídeo ??? Já deve ter caído no youtube. Ou vai ter censura por aqui ???

















