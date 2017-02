Você está lendo um tópico

TV via satélite no Brasil

otaviobelo em Hoje, 11:01



São José da Barra - MG



Bom dia a todos.

Estou desenvolvendo um trabalho acadêmico sobre TV via satélite no Brasil.

Agradeceria os que puderem compartilhar algum material que trate:

a) da história das antenas parabólicas no Brasil e das primeiras transmissões via satélite;

b) início da TV por assinatura via satélite.



Já encontrei algum material, mas estão mais focados na história da TV e menos na forma de transmissão.



Obrigado.



Otávio











J.B.F.LIMA em Hoje, 12:09



Barreiras - BA



http://www.starone.com.br/



History

http://seuhistory.com/etiquetas/transmissoes-de-tv



http://seuhistory.com/hoje-na-historia/funciona...elevisao-satelite





1969 - PRIMEIRA TRANSMISSÃO VIA SATÉLITE

http://memoriaglobo.globo.com/institucional/cro...-via-satelite.htm



Primeira transmissão de TV via satélite completa 50 anos

https://noticias.terra.com.br/ciencia/primeira-t...bbcceb0aRCRD.html



TV por assinatura - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

http://www2.mcti.gov.br/index.php/internet-tele...tv-por-assinatura



Radiodifusão comercial - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

http://www2.mcti.gov.br/index.php/radiodifusao-comercial



A televisão aberta e as antenas parabólicas (Banda C)

http://www.abert.org.br/web/index.php/dados-do-...cencas-e-outorgas



Artigo Como Funciona a TV por Satélite

http://www.projetoderedes.com.br/artigos/artigo..._por_satelite.php



TELEVISÃO - Tudo sobre TV - História da Televisão por Assinatura

http://www.tudosobretv.com.br/histortv/historcabinicio.htm



Como Funciona a Captação de Sinal Via Satélite

http://www.sabereletrica.com.br/capitacao-de-sinal-via-satelite



:: SET - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão

http://www.set.org.br/artigos/ed120/ed120_tvdigital.htm



TELEVISÃO POR ASSINATURA - Artigo de Paulo Roberto de Sousa Melo, Ana Paula Fontenelle Gorini e

Sérgio Eduardo Silveira da Rosa

otaviobelo em Hoje, 13:25



São José da Barra - MG



Muito obrigado, jbflima.

Vou ver todos os links. Serão de grande valia.

Obrigado mesmo!





otaviobelo em Hoje, 13:31



São José da Barra - MG





