Você está lendo um tópico

Televisão > On Demand

App da Vevo nas Smart TV'S Samsung

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 1 respostas e 67 visitas.





prego em Hoje, 13:55



anos | Dez 2005 | Mensagens: 419 | Brasília - DF



Há meses tento instalar o App da Vevo nas minhas Smart TV'S Samsung mas não consigo, pois não aparece o código de liberação. Diz assim: seu código de validação é:

mas o código não aparece. Por favor, alguém mais com esse problema?

Obrigado!











Ricardo em Hoje, 14:45 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5289 | Pontes e Lacerda-MT



Vou testar logo mais aqui e te dou um retorno.

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído