Oscar mais polêmico dos últimos anos tem reapresentação na TNT

Nesta segunda-feira, 27 de fevereiro, às 15h25, o canal de televisão por assinatura TNT exibe todos os momentos que marcaram a cerimônia do Oscar 2017 .



Após uma reviravolta polêmica, “ Moonlight – Sob a Luz do Luar ” foi eleito o Melhor Filme, e ainda levou o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante para Mahershala Ali.



O musical “ La La Land ” garantiu os prêmios de Melhor Atriz, para Emma Stone, e Melhor Diretor para Damien Chazelle, além de Melhor Desenho de Produção, Melhor Fotografia, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Música Original.



O drama “ Manchester à Beira-Mar ” surpreendeu o público ao levar os prêmios de Melhor Roteiro Original e de Melhor Ator, para Casey Affleck, e Viola Davis confirmou seu favoritismo com o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante pela atuação em “Um Limite Entre Nós”.



