Netflix garante exclusividade sobre quatro filmes indicados ao Oscar

A Netflix anunciou na noite de entrega do Oscar® 2017 , que trará com exclusividade para todos os assinantes na América Latina, quatro filmes indicados pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, incluindo o vencedor na categoria de melhor filme, Moonlight: Sob a Luz do Luar (Barry Jenkins).



A Netflix será o primeiro serviço de streaming ou canal de TV a oferecer os seguintes títulos aos consumidores latino americanos:



Até o Último Homem (6 indicações)



Durante a Segunda Guerra Mundial, o médico do exército Desmond T. Doss (Andrew Garfield) se recusa a pegar em uma arma e matar pessoas, porém, durante a Batalha de Okinawa ele trabalha na ala médica e salva mais de 75 homens, sendo condecorado. Isso faz de Doss o primeiro Opositor Consciente da história norte-americana a receber a Medalha de Honra do Congresso.



Moonlight: Sob a Luz do Luar (8 indicações)



Três momentos da vida de Chiron, um jovem negro morador de uma comunidade pobre de Miami. Do bullying na infância, passando pela crise de identidade da adolescência e a tentação do universo do crime e das drogas, este é um poético estudo de personagem.



Jackie (3 indicações)



Jacqueline Kennedy (Natalie Portman), inesperadamente viúva, lida com o trauma nos quatro dias posteriores ao assassinato de seu marido, o então presidente dos Estados Unidos John F. Kennedy.



Lion - Uma Jornada para Casa (6 indicações)



A Netflix mata a pau!





Mas falando de serviço em streaming e vencedores do OSCAR 2017, deixo a dica do Watch ESPN.



http://espn.uol.com.br/watch



A ESPN disponibilizou para os assinantes o documentário vencedor do OSCAR 2107, OJ: Made in América. , produzido pela própria ESPN.



Dirigido por Ezra Edelman, a série de cinco episódios vai além de apenas a vida de O.J. e as consequência do caso. Enquadra tudo isso no cenário sócio-político norte-americano, desde a luta pelos direitos civis dos negros por meio de atletas, como Muhammad Ali no fim da década de 1960, até à onda de protestos em Los Angeles em 1992, após a morte do taxista negro Rodney King na mão de policiais brancos.



