Confira a semana de Rock Story (27 a 4/3)

Segunda-feira



Gui comenta com Júlia que Diana acredita que ela mudou de nome para fugir da polícia. Júlia mostra a Gui a foto de Lorena com Alex. Léo tenta convencer Nina a transferir seu contrato para a sua gravadora. Miro avisa a Léo que ele e Nina não sairão da Som Discos. Luizão recrimina JF por trair Luana. Lorena mente para Júlia e afirma que Alex fingiu ser outra pessoa. Diana vai à casa de Edith e Nelson fazer perguntas sobre Júlia. Júlia fala com Gui que não acredita na história de Lorena sobre Alex. A banda 4.4 se apresenta num programa de TV. Du e Jaílson veem Paçoca na TV. Gilda se mostra frustrada com o pouco movimento do salão. Diana descobre, por meio da diretora da escola em que Júlia lecionou, que a moça foi acusada de traficar drogas.



Terça-feira



Júlia diz a Gui que precisa descobrir a verdade sobre a relação de Lorena com Alex. Luizão aconselha Haroldo a contar a Gilda sobre a dificuldade financeira da churrascaria. Amanda liga para a mãe e conta sobre a data do teste para dançarina do Rebola Embola. Lorena se preocupa com a falta de confiança de Júlia. Jaílson diz a Zac que Paçoca foi seu cúmplice no roubo dos instrumentos da banda. Patrícia recomenda que Diana denuncie Júlia, e Vanessa ouve. Nina conta a Gordo e Diana que Léo fez uma proposta para ela e Miro. Lázaro esnoba Gordo e Diana. Vanessa descobre que Diana denunciou Júlia. Néia recebe uma ligação misteriosa e se preocupa. Amanda avisa à mãe que ganhou o concurso do Rebola Embola. Vanessa ajuda Júlia a fugir da polícia.



Quarta-feira



Júlia se esconde em um conjugado de um amigo de Nelson. Vanessa pede que Júlia não conte a Gui que foi Diana quem a denunciou. Júlia pergunta a Lorena se ela era cúmplice de Alex. Zac e os amigos decidem fazer uma festa na casa de Gui. Nina e Miro avisam a Lázaro que resolveram aceitar a proposta de Léo. Nanda mostra a Gordo uma foto de Júlia na internet. Júlia teme que a banda de Gui seja prejudicada por sua causa. Diana pressiona Vanessa para conseguir informações sobre Júlia. Nicolau tenta convencer Luana a contar para as pessoas sobre o namoro deles. Néia descobre que Yasmin foi à festa na casa de Gui. Gui pergunta a Diana se foi ela quem denunciou Júlia. A polícia vai à casa de Gui procurar Júlia. Néia flagra Yasmin no quarto com Zac.



Quinta-feira



Yasmin revela a Néia e Léo que está namorando Zac. Zac tenta se explicar para Gui. Nelson, Edith e Vanessa contam a história de Júlia para Tom. Júlia confirma para Gui que foi Diana quem a denunciou à polícia. Marisa convence Lázaro a levá-la para casa com ele. William pensa em ajudar Júlia. Júlia pede que Lorena venha para o Brasil para depor contra Alex. Daniel orienta Gui a contar a verdade sobre Júlia à polícia. Gilda e Haroldo se preocupam com Nicolau. Lázaro ajuda Léo a manter Yasmin e Zac separados. Syl e Tainá veem Miro e Nina almoçando com Léo e contam para Gordo. Diana marca uma coletiva de imprensa e Vanessa avisa a Gui. Léo tenta subornar Yasmin para afastá-la de Zac. Gui aparece na coletiva de Diana e decide contar a verdade sobre Júlia.



Sexta-feira



Daniel impede que Gui fale sobre Júlia. JF comenta que sente falta de Luana e Nicolau se incomoda. Yasmin conta para Zac sobre o plano de Léo. Edith e Nelson levam comida para Júlia e Gui. Eva sai com Gordo. Júlia teme pela apresentação da 4.4 na televisão. Diana questiona Eva sobre Júlia. Gilda fica animada com o anúncio sobre o salão na revista. Néia recebe uma ligação misteriosa e Yasmin desconfia. Lázaro se preocupa com o plano de Léo contra Diana. Nina e Miro procuram Gordo e Diana. Néia dá dinheiro para Betão. Gui é intimado a depor sobre o caso de Júlia. Haroldo discute com Gilda. A 4.4 começa sua apresentação na TV, mas é hostilizada no programa e Gui tenta defendê-los. Júlia fica arrasada com a repercussão da apresentação da banda na TV e toma uma decisão. Nanda se declara para Gordo e é dispensada pelo empresário.



Sábado



Júlia dá seu depoimento ao delegado. Gui tenta falar com Júlia. Nicolau conta a JF que está namorando Luana. Marisa incentiva Luana a esquecer JF. Gui pede para depor a favor de Júlia. Lázaro tem uma ideia para melhorar a imagem de Léo diante da banda 4.4. Lorena descobre que Júlia se entregou à polícia e fica arrasada. Luizão critica JF por ter brigado com Nicolau por causa de Luana. Júlia decide dar uma entrevista na TV e Diana deixa Chiara assistir. Lucas reconhece Júlia e decide depor a seu favor. Gordo descobre que Gui sabia a verdade sobre Júlia. Chiara apoia Júlia e Gui fica comovido. Edith aprova a estreia de Amanda. Amanda revela que é filha de Glenda e Edith desmaia. Alex começa a trabalhar em um hotel em Alagoas. 