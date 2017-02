Confira a semana de A lei do amor (27 a 4/3)

Você está lendo um tópico

Segunda-feira



Tiago expulsa Marina de seu quarto. Aline visita Tião. Hélio comenta com Ana Luiza que Aline é testemunha do suposto acidente ocorrido com Tião. Magnólia reclama com Tião da presença de Aline. Letícia se preocupa com o mal-estar de Helô. Tiago e Marina ficam juntos. Ana Luiza procura Aline. Tiago procura a tatuagem de Isabela em Marina. Ruty Raquel termina o namoro com Antônio. Salete marca um encontro com Leonardo. Suely questiona Gustavo sobre o fim de seu romance com Salete. Jéssica se insinua para Antônio. Robinson se anima quando Luciane o procura. Elio pede para Letícia falar com Tião sobre o suposto acidente. Ciro leva Aline para casa de Misael e avisa a Yara. Luciane chega ao hotel com Robinson, que se apavora ao ver Venturini. Tião explica a Letícia por que não denunciou Magnólia. Aline discute com Misael e Yara. Helô vai para o hospital. Ciro conforta Yara. Helô descobre que está grávida.



Terça-feira



Helô se emociona com a notícia de sua gravidez. Tiago deixa Marina ficar em seu quarto. Ciro tenta acalmar Yara. Robinson gosta da ideia de virar deputado estadual. Aline tira satisfações com Flávia. Letícia conta para Elio sobre sua conversa com Tião. Vitória discute com Augusto. Salete e Leonardo se beijam. Elio aconselha Letícia a se manter afastada de Marina. Helô conta para Yara que está grávida e diz que não falará nada para Pedro. Marina tenta confundir Tiago. Elio ameaça Magnólia, que procura Aline. Ana Luiza ouve Elio reclamar com Misael por estar namorando Flávia. Tião contradiz Magnólia na frente de Aline. Salete afirma a Luciane que não deixará que Robinson seja enganado. Antônio descobre que Marina está viajando. Leonardo convida Salete para jantar novamente. Marina e Tiago ficam juntos em Curitiba. Tião deixa o hospital e Magnólia o leva para casa. Pedro pede que Laura deixe Stelinha com ele, enquanto ela vai a Luanda. Marina convida Tiago para continuar com ela em Curitiba. Tião ridiculariza Magnólia.



Quarta-feira



Magnólia chora com a humilhação de Tião. Marina convence Tiago a ficar com ela em Curitiba. Antônio fala para Letícia que Marina está viajando e ela fica intrigada. Tiago afirma a Marina que contará sobre eles para Letícia. Venturini treina Robinson. Letícia decide ir para Curitiba encontrar Tiago. Augusto incentiva Vitória a voltar a estudar e fazer terapia. Laura decide deixar Stelinha ficar com Pedro no Brasil. Helô tenta convencer Letícia a não viajar para Curitiba. Tião afirma a Miro que quer conquistar Magnólia. Pedro volta para São Paulo e Helô se surpreende com a presença de Stelinha. Letícia chega a Curitiba, e Tiago se apavora.



Quinta-feira



Tiago se desespera com a chegada de Letícia e envia uma mensagem para Marina, sem que a esposa perceba. Helô se aproxima de Stelinha. Marina deixa o hotel. Letícia desconfia da ansiedade do marido. Letícia descobre que Tiago estava no hotel com Marina. Helô se desespera com o estado de Letícia. Yara comenta com Pedro que Helô está insegura com sua relação com Laura. Luciane alerta Salete sobre a ambição de Robinson. Antônio confessa sua atração por Jéssica. O delegado revela a Pedro, Augusto e Olavo que há indícios de que Magnólia tenha assassinado Beth. Tião propõe uma trégua a Magnólia. Helô sofre uma queda e teme perder seu bebê novamente. Letícia pede o divórcio a Tiago.



Sexta-feira



Tiago afirma que ama Letícia e não quer se separar dela. Helô confirma com a médica que está tudo bem com o bebê. Tião rejeita Magnólia. Ana Luiza repreende Tiago por ter ficado com Marina. Tiago confronta Marina. Antônio pede permissão a Ruty Raquel para beijar Jéssica. Tião finge que esteve com outras mulheres para irritar Magnólia. Helô conforta Letícia, e Pedro aconselha Tiago. Ana Luiza orienta os estudos de Vitória. Jáder não gosta de ver Robinson envolvido com a política. Salete se recusa a ajudar Mileide. Antônio desiste de beijar Jéssica. Jáder beija Ruty Raquel. Laura sente ciúmes de Stelinha com Helô. Ciro garante a Yara que não é pai do filho de Vitória. Magnólia acredita que Caio é filho de outro homem.



Sábado



