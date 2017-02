Você está lendo um tópico

FilmBox assina acordo para distribuir 10 canais HD e um Ultra HD no Brasil

A SPI International/ FILMBOX Channels Group assinou contrato de longo prazo com a Eutelsat Américas para o uso de múltiplos satélites. Com o acordo, a empresa de mídia global que vem passando por um processo de expansão irá distribuir 10 canais HD e um canal Ultra HD para domicílios em toda a América. O canal UHD será o primeiro comercial no Brasil e na América Latina.







A partir de 1º de março, a SPI International vai usar dois satélites da Eutelsat para levar os seus canais ao público em toda a região. O Eutelsat 65 West A permitirá à programadora fornecer conteúdo regionalizado a operadores no Brasil. Enquanto que o Eutelsat 113 West A será utilizado para distribuir canais nos Estados Unidos e na América Latina de língua espanhola.



A SPI vai oferecer canais como DocuBox HD (documentários sobre as belezas e os mistérios do planeta), 360Tunebox HD (música independente), FashionBox HD (moda), Fast&FunBox HD (esportes radicais), FightBox HD (MMA e artes marciais), Filmbox Art House (filmes clássicos e de arte), Gametoon (games), NatureVision TV (belezas naturais) e FunBox UHD (entretenimento).



"Estamos ansiosos para continuar a parceria com a Eutelsat e para enriquecer a distribuição de canais regionais com os canais SPI/ FILMBOX HD. Também vamos oferecer aos domicílios de toda a América o conteúdo ultra HD original de altíssima qualidade da nossa rede FunBox UHD", disse Loni Farhi, presidente da SPI International.



"A Eutelsat tem acompanhado o crescimento da SPI em vários mercados. Por isso, é um orgulho trabalhar com eles para acelerar a penetração de conteúdo HD e Ultra HD nas Américas", comentou Patricio Northland, CEO da Eutelsat Americas. “Este novo pacote reitera o nosso compromisso em promover as mais novas tecnologias a fim de aumentar a disponibilização de conteúdos de qualidade em todo o mundo", finalizou.



