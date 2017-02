Você está lendo um tópico

Papo Aberto

Bradesco Esportes FM confirma publicamente o fim da grade local no Rio de Janeir

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 54 visitas.





Rafa! em Hoje, 17:21



anos | Mai 2006 | Mensagens: 1581 | São Paulo - SP



Bradesco Esportes FM confirma publicamente o fim da grade local no Rio de Janeiro



A Bradesco Esportes FM 91.1 do Rio de Janeiro já não conta mais com programação local. Os trabalhos da equipe carioca foram encerrados na última sexta-feira, com despedida ao vivo por volta das 18h50. A partir das 20h00 do mesmo dia, a rádio “engatou” na Bradesco Esportes FM 94.1 de São Paulo e seguiu assim até o fechamento desta matéria (27, por volta das 07h50). A emissora não contou com jornada esportiva própria no sábado, quando ocorreu mais uma rodada do Campeonato Carioca. Um comunicado oficial sobre o fim da grade local foi publicado pela emissora na internet.







Na página oficial da Bradesco Esportes FM do Rio de Janeiro, a emissora emitiu um comunicado, onde confirma o encerramento das atividades locais da 91.1 FM. Acompanhe:



"Em respeito aos nossos milhares de ouvintes, confirmamos o fim das atividades da Bradesco Esportes FM no Rio de Janeiro. Desde ontem retransmitimos a programação de São Paulo. Queremos especialmente agradecer pela companhia, colaboração e participação. Sempre mantivemos a filosofia de fazer uma rádio por e para os espectadores. Esta será a última mensagem postada na página mas o conteúdo será mantido para consulta e homenagem aos profissionais que por aqui passaram. Continuem prestigiando as emissoras do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Em breve, teremos novidades. Felicidades a todos!" - informa o comunicado da Bradesco Esportes FM.



Segundo informações extraoficiais, parte da equipe da emissora deverá ser remanejada para a BandNews FM 90.3 do Rio de Janeiro (emissora que também seguirá no ar em 94.9 FM até maio). Já as duas emissoras da Bradesco Esportes FM deverão encerrar as suas operações em março, porém a informação não foi confirmada pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação (responsável pelas emissoras).



A Bradesco Esportes FM está no ar no Rio desde setembro de 2012, projeto inaugurado na capital paulista em maio daquele ano. A expectativa do mercado é que as operações do projeto serão encerradas no próximo dia 12.



http://natelinha.uol.com.br/noticias/2017/02/27...com-pm-105829.php A Bradesco Esportes FM 91.1 do Rio de Janeiro já não conta mais com programação local. Os trabalhos da equipe carioca foram encerrados na última sexta-feira, com despedida ao vivo por volta das 18h50. A partir das 20h00 do mesmo dia, a rádio “engatou” na Bradesco Esportes FM 94.1 de São Paulo e seguiu assim até o fechamento desta matéria (27, por volta das 07h50). A emissora não contou com jornada esportiva própria no sábado, quando ocorreu mais uma rodada do Campeonato Carioca. Um comunicado oficial sobre o fim da grade local foi publicado pela emissora na internet.Na página oficial da Bradesco Esportes FM do Rio de Janeiro, a emissora emitiu um comunicado, onde confirma o encerramento das atividades locais da 91.1 FM. Acompanhe:"Em respeito aos nossos milhares de ouvintes, confirmamos o fim das atividades da Bradesco Esportes FM no Rio de Janeiro. Desde ontem retransmitimos a programação de São Paulo. Queremos especialmente agradecer pela companhia, colaboração e participação. Sempre mantivemos a filosofia de fazer uma rádio por e para os espectadores. Esta será a última mensagem postada na página mas o conteúdo será mantido para consulta e homenagem aos profissionais que por aqui passaram. Continuem prestigiando as emissoras do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Em breve, teremos novidades. Felicidades a todos!" - informa o comunicado da Bradesco Esportes FM.Segundo informações extraoficiais, parte da equipe da emissora deverá ser remanejada para a BandNews FM 90.3 do Rio de Janeiro (emissora que também seguirá no ar em 94.9 FM até maio). Já as duas emissoras da Bradesco Esportes FM deverão encerrar as suas operações em março, porém a informação não foi confirmada pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação (responsável pelas emissoras).A Bradesco Esportes FM está no ar no Rio desde setembro de 2012, projeto inaugurado na capital paulista em maio daquele ano. A expectativa do mercado é que as operações do projeto serão encerradas no próximo dia 12.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído