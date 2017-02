Top 15 Suíça de Fevereiro: The Weeknd na vice liderança com I Feel It Coming

1. Shape Of You

Ed Sheeran













2. I Feel It Coming

The Weeknd feat. Daft Punk













3. Scars To Your Beautiful

Alessia Cara













4. Way Down We Go

Kaleo













5. Alone

Alan Walker













6. Love Me Now

John Legend













7. Rockabye

Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie













8. Mercy

Shawn Mendes













9. Human

Rag'n'Bone Man













10. Chöre

Mark Forster













11. Million Reasons

Lady Gaga













12. Wenn Sie Tanzt

Max Giesinger













13. I Don't Wanna Live Forever

Zayn feat. Taylor Swift













14. Don't Wanna Know

Maroon 5













15. Love My Life

Robbie Williams