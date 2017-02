Você está lendo um tópico

#BBB17: "Só vou ter paz quando essa menina sair daqui", diz Vivian sobre Emilly

Vivian e Emilly se desentenderam nos últimos dias no "BBB17". A ex-miss Amazonas afirmou que só terá paz quando a gêmea for eliminada da competição, nesta segunda-feira (27).



A manauara disse ter certeza de que a gaúcha sente ciúmes dela com todos os outros participantes. "Qualquer pessoa que goste de mim, ela não vai gostar", disse Vivian. Roberta concordou com a colega: "É isso! Se a mama comentar assim 'Acho que a Roberta fala demais' e ela não gostar de mim, já vai achar que ela me chamou de péssima".



"Qualquer pessoa que se aproxima ela fica com ciúme. Só vou ter paz quando essa menina sair daqui. Qualquer pessoa que venha me abraçar ou fazer alguma coisa, se não tiver fazendo com ela, ela já não gosta", explicou a advogada.



Emilly já afirmou que Vivian é invejosa e que a sister quer ficar com Marcos. Além disso, a gaúcha ficou irritada ao ver o cirurgião conversando com a manauara na despensa da casa. Até mesmo Ieda comentou que o médico não gosta da sister como aparenta e tem interesse na advogada. Durante o happy hour dos líderes, Vivian disse acreditar que não foi convidada por interferência da gêmea. Fonte: https://tvefamosos.uol.com.br/bbb/bbb17/noticias...-sobre-emilly.htm























