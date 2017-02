Você está lendo um tópico

#BBB17: Roberta promete "quebrar o pau" com Ilmar caso o brother volte do paredã

Roberta promete "quebrar o pau" com Ilmar caso o brother volte do paredão



Roberta está torcendo para que sua principal inimizade dentro da casa, Ilmar, seja eliminado no paredão desta terça (28). O advogado está na berlinda após levar seis votos da casa, e disputa a permanência com Daniel e Elis.



Em conversa com Ieda e Vivian, Roberta afirmou que, caso Ilmar volte do paredão, o clima ficará tenso. "Não aguento mais conviver com ele. Ele é tão nojento que sabe o que vai acontecer? Se ele continuar na casa, vou quebrar o pau com ele, vai ser uma briga feia. Vou ser grossa sim", garantiu a youtuber.



