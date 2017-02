Você está lendo um tópico

#BBB17: Elis acusa Marcos de suborno: "Você pediu R$400 mil pra não me emparedar

A emparedada Elis acusou Marcos de tentar suborná-la durante uma das festas do confinamento. A conversa começou quando Elis foi para a área externa da casa e foi convidada a sentar por Marcos e Ilmar.



"Elis, me diz uma coisa, o que inclui causar?", questionou Marcos. Após ser indicada pelos líderes Daniel e Emilly ao paredão da semana, Elis pediu ao público para ficar porque ainda queria "causar" muito dentro do confinamento.



"É contar tudo que você já conversou comigo para todos. Principalmente contar que você me pediu R$400 mil pra não me botar no paredão. Você afirmou pra mim: 'você é rica?'. Respondi que posso dizer que sim, porque não sou pobre. Daí você perguntou se eu tinha dinheiro. Disse que sim e perguntei o motivo. Então você falou que se ganhasse o líder me indicaria pro paredão, a menos que eu te desse R$400 mil. Eu falei: 'só? Assino o cheque e te dou'", afirmou a comerciante.



