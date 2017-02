Você está lendo um tópico

Televisão

#BBB17: Elis provoca colegas e ameaça não dar estalecas para compras

Elis provoca colegas e ameaça não dar estalecas para compras



A despeito da irritação dos brothers com Elis – além de emparedada, ela despencou no "queridômetro" -, a sister parece estar se divertindo com as reações que provoca nos colegas. No início da tarde desta segunda-feira (27), ela ameaçou não dar estalecas (dinheiro da casa) para as compras do grupo “tá com tudo”.



Os brothers começaram a distribuir suas estalecas no mercado virtual e Emilly perguntou se todos iriam contribuir com o máximo possível. Elis resolveu brincar com a situação: "E se eu não quiser colocar nada, eu posso?". "Aí você não come", respondeu Ilmar.



Todos ficaram surpresos com a atitude de Elis, mas Rômulo relativizou: "Daí você só come arroz, feijão e goiabada". Elis começa a rir, mesmo diante do silêncio de todos, e diz estar tirando sarro dos colegas: "É só pra apimentar, só brincadeira. Sou louca ou não? Me deixem que vão descobrir". 

Fonte: https://tvefamosos.uol.com.br/bbb/bbb17/noticias...-para-compras.htm























