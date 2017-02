Você está lendo um tópico

Temer prepara campanha para melhorar imagem após o carnaval

Paulo Frank em Hoje, 12:52



De acordo com a coluna Radar On-Line, do site da revista Veja, o partido pretende usar vídeos veiculados pela televisão para exaltar os feitos da gestão Temer, a fim de combater os altos índices de rejeição do presidente.



O publicidade também deve defender reformas previdenciária, trabalhista e tributária, com um slogan que diz que “o partido que mudou o Brasil agora vem pra reformar”. Assuntos como a PEC do teto dos gastos e o saque do FGTS serão mostrados como vantajosos para a população.



A previsão é que as inserções publicitárias comecem a ser veiculadas em 20 de março. No dia 30, um programa de 10 minutos deve ser exibido.

Paulo Frank em Hoje, 12:59



Dizem que as tais "peças" serão inspiradas em Bram Stocker...



"Abraham "Bram" Stoker (Dublin, 8 de Novembro de 1847 — Londres, 20 de Abril de 1912) foi um romancista, poeta e contista irlandês, mais conhecido atualmente por seu romance gótico Drácula, a principal obra no desenvolvimento do mito literário moderno do vampiro."

Bram Stoker – Wikipédia, a enciclopédia livre

