Entrou no DTH: Cinemax HD, E! HD e Lifetime HD

Entraram hoje no satélite Amazonas, as versões HD dos canais:



- E! (vc 853);

- Lifetime (vc 854);

- Cinemax (vc 879).



Os canais já estão com guia mas ainda sem imagem (semelhante ao que ocorreu quando entrou o FX HD).



Por se tratar de canais distribuídos pela HBO e Ole, em breve deve entrar o Max HD e o Max Prime HD.



Para igualar com o Vivo Fibra, fica faltando: Animal Planet HD, Bloomberg HD, Disney Jr HD, FilmBox HD, Tv Ra-tim-bum HD, Combate HD e os demais Premieres HD.



Também precisam resolver a questão do Disney HD para os novos assinantes (em todas as tecnologias) e incluir os canais que faltam na GVT (Eurochannel, Disney HD e ID HD).



O último canal que tinha entrado era a RCI (vc 238) com a mesma programação da Rede Século 21.