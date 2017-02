Você está lendo um tópico

Televisão

Roda Viva não voltará para a TV Brasil

brunorodri em Hoje, 15:21



anos | Mai 2014 | Mensagens: 41 | Parnamirim - RN







http://kogut.oglobo.globo.com/noticias-da-tv/co...-de-malhacao.html



Poderiam logo acabar com essa TV Brasil e voltar como era antes, só a TV Cultura.

Decepção na EBC. Depois de tudo acertado para a TV Brasil levar ao ar o "Roda viva", a TV Cultura recuou e não cederá os direitos de exibição. Os entendimentos estavam em curso desde o ano passado, quando foi feita a transmissão conjunta dos Jogos Paralímpicos.Poderiam logo acabar com essa TV Brasil e voltar como era antes, só a TV Cultura.A TV Cultura quando era transmitida nos canais públicos era muito mais assistida que a TV Brasil hoje. Se compararmos a audiência da TV Cultura com a da TV Brasil, a Cultura ganha, ainda mesmo sem a abrangência que a TV Brasil tem.











Rafa! em Hoje, 16:04



anos | Mai 2006 | Mensagens: 1583 | São Paulo - SP



O Lula queria que a TV Brasil fosse uma espécie de BBC... perda de tempo e dinheiro!! Não faria se fechassem esta emissora.

















