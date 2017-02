Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

Abril: Cinemax estreia O Jogo da Imitação e mais!

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 99 visitas.





Lucasfrade em Hoje, 17:51 Colaboração



anos | Fev 2005 | Mensagens: 3562 | Taubaté - SP





(Divulgação) (Divulgação)



Em abril, o Cinemax irá estrear os filmes Tá Dando Onda, O Jogo da Imitação, Perseguindo Abbott e A Mulher de Preto 2: Anjo da Morte .



Tá Dando Onda

02 de abril, às 20h00



Cadu Maverick (Shia LaBeouf) é um jovem pinguim, que tem o lendário surfista Big Z como ídolo. Um dia ele decide deixar sua família e sua cidade, Shiverpool, na Antártida, para participar do Big Z Memorial Surf Off, um torneio de surf realizado na ilha Pen-Gu. Cadu acredita que caso vença o torneio ganhará respeito e admiração, seu grande sonho. Mas lá ele conhece um veterano surfista chamado Grego (Jeff Bridges), com quem aprende que o campeão nem sempre é aquele que chega em 1º lugar nas competições.



Perseguindo Abbott

15 de abril, às 22h00



Uma funcionária da embaixada americana em Londres (Milla Jovovich) é encarregada de impedir um ataque terrorista em Nova York. Assim, ela é colocada no meio da ação quando uma bomba detona. Sendo acusada do crime, ela busca o verdadeiro responsável (Pierce Brosnan) para se livrar das acusações e prevenir um próximo ataque às vésperas do Ano Novo.



O Jogo da Imitação

22 de abril, às 22h00



Durante a Segunda Guerra Mundial, o governo britânico monta uma equipe que tem por objetivo quebrar o Enigma, o famoso código que os alemães usam para enviar mensagens aos submarinos. Um de seus integrantes é Alan Turing (Benedict Cumberbatch), um matemático de 27 anos estritamente lógico e focado no trabalho, que tem problemas de relacionamento com praticamente todos à sua volta. Não demora muito para que Turing, apesar de sua intransigência, lidere a equipe. Seu grande projeto é construir uma máquina que permita analisar todas as possibilidades de codificação do Enigma em apenas 18 horas, de forma que os ingleses conheçam as ordens enviadas antes que elas sejam executadas.



A Mulher de Preto 2: Anjo da Morte

29 de abril, às 22h00



Durante a Segunda Guerra Mundial, um bombardeio destrói a cidade de Londres, forçando diversas crianças a buscarem abrigo em cidades menores da Inglaterra. Edward (Oaklee Pendergast) é uma destas crianças traumatizadas, que acaba de perder os pais e não pronuncia uma palavra sequer. Ele é acolhido pela governanta Jean (Helen McCrory) e pela professora Eve (Phoebe Fox) na Mansão do Pântano. O abrigo está caindo aos pedaços, mas serve como refúgio ao pequeno grupo. Aos poucos, no entanto, uma série de acontecimentos assustadores passam a afetar os novos hóspedes. Em abril, o Cinemax irá estrear os filmes02 de abril, às 20h00Cadu Maverick (Shia LaBeouf) é um jovem pinguim, que tem o lendário surfista Big Z como ídolo. Um dia ele decide deixar sua família e sua cidade, Shiverpool, na Antártida, para participar do Big Z Memorial Surf Off, um torneio de surf realizado na ilha Pen-Gu. Cadu acredita que caso vença o torneio ganhará respeito e admiração, seu grande sonho. Mas lá ele conhece um veterano surfista chamado Grego (Jeff Bridges), com quem aprende que o campeão nem sempre é aquele que chega em 1º lugar nas competições.15 de abril, às 22h00Uma funcionária da embaixada americana em Londres (Milla Jovovich) é encarregada de impedir um ataque terrorista em Nova York. Assim, ela é colocada no meio da ação quando uma bomba detona. Sendo acusada do crime, ela busca o verdadeiro responsável (Pierce Brosnan) para se livrar das acusações e prevenir um próximo ataque às vésperas do Ano Novo.22 de abril, às 22h00Durante a Segunda Guerra Mundial, o governo britânico monta uma equipe que tem por objetivo quebrar o Enigma, o famoso código que os alemães usam para enviar mensagens aos submarinos. Um de seus integrantes é Alan Turing (Benedict Cumberbatch), um matemático de 27 anos estritamente lógico e focado no trabalho, que tem problemas de relacionamento com praticamente todos à sua volta. Não demora muito para que Turing, apesar de sua intransigência, lidere a equipe. Seu grande projeto é construir uma máquina que permita analisar todas as possibilidades de codificação do Enigma em apenas 18 horas, de forma que os ingleses conheçam as ordens enviadas antes que elas sejam executadas.29 de abril, às 22h00Durante a Segunda Guerra Mundial, um bombardeio destrói a cidade de Londres, forçando diversas crianças a buscarem abrigo em cidades menores da Inglaterra. Edward (Oaklee Pendergast) é uma destas crianças traumatizadas, que acaba de perder os pais e não pronuncia uma palavra sequer. Ele é acolhido pela governanta Jean (Helen McCrory) e pela professora Eve (Phoebe Fox) na Mansão do Pântano. O abrigo está caindo aos pedaços, mas serve como refúgio ao pequeno grupo. Aos poucos, no entanto, uma série de acontecimentos assustadores passam a afetar os novos hóspedes.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído