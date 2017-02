Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

Abril: MAX estreia filme chileno "Amor de Família"

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 76 visitas.





robertoscalon em Hoje, 19:09 Colaboração



anos | Fev 2004 | Mensagens: 7781 | Belo Horizonte - MG





"Um Amor de Família" estreia no MAX (Divulgação) "Um Amor de Família" estreia no MAX (Divulgação)



O VCFAZ.TV traz as novidades do canal MAX para o mês de abril, em primeira mão . O destaque do mês e única estreia na programação é o drama chileno "Amor de Família" . No longa Sara é uma menina prestes a completar 13 anos. Depois da separação, sua mãe Paula agora mora com a nova esposa, Lia. O cotidiano é como o de qualquer outra família: tem problemas, mas muito amor. Victor, o pai das meninas, desaprova o novo relacionamento da ex-esposa e passa a interferir de maneira mais agressiva na vida das filhas, abalando a harmonia entre Sara e sua mãe.



Outros destaques do mês é uma seleção com os filmes que participaram do Festival de Berlim no dia 02 de abril com os filmes "Magnólia", "45 Anos", "O Diário de Uma Adolescente" e "O Clube ; a "Seleção Festival de Cinema Latinoamericano de Guadalajara" no dia 23 de abril com a exibição dos longas "Amor de Família", "Eddie Reynolds", "Sr. Kaplan " e "Deus Local" e um especial com os filmes de Stanley Kubrick no dia 30 de abril com os filmes "2001: Uma Odisséia no Espaço", " Laranja Mecânica", "Barry Lyndon" e "Nascido para Matar" . O canal também reprisa o filme "Terceira Pessoa" no dia 16 de abril, às 22h.



Saiba mais:

Março: MAX estreia biografia de James Dean e encontro de Elvis e Nixon traz as novidades do canalpara o mês de abril, em. O destaque do mês e única estreia na programação é o drama chileno. No longa Sara é uma menina prestes a completar 13 anos. Depois da separação, sua mãe Paula agora mora com a nova esposa, Lia. O cotidiano é como o de qualquer outra família: tem problemas, mas muito amor. Victor, o pai das meninas, desaprova o novo relacionamento da ex-esposa e passa a interferir de maneira mais agressiva na vida das filhas, abalando a harmonia entre Sara e sua mãe.Outros destaques do mês é uma seleção com os filmes que participaram do Festival de Berlim no diacom os filmes; ano diacom a exibição dos longas" ee um especial com os filmes de Stanley Kubrick no diacom os filmes. O canal também reprisa o filme "Terceira Pessoa" no diaàs 22h.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído