Abril: Com Jude Law, "The Young Pope" é a nova série do FOX1

Jude Law estrela "The Young Pope" (Divulgação/HBO) Jude Law estrela "The Young Pope" (Divulgação/HBO)



Em abril, o FOX 1 estreia no Brasil a minissérie "The Young Pope" . Dirigida por Paolo Sorrentino, a produção tem Jude Law, Diane Keaton e James Cromwell no elenco e acompanha a trajetória de Lenny Belardo, o primeiro Papa ítalo-americano, e também o mais jovem da história.



Lenny Belardo, o jovem e primeiro pontífice norte-americano a ser escolhido como líder da igreja Católica. Atraente, irônico, imprevisível e fumante, ele irá estabelecer o seu novo papado navegando entre as disputas de poder e questionando a honestidade e a evolução de ideias. Cansado dos liberais, o Vaticano elegeu um Papa conservador que enfrentará conflitos morais em busca de um sentido para seu cargo. Assim, Lenny enfrenta diversos escândalos e intrigas que ocorrem nos bastidores da igreja que desafiarão sua fé.



"The Young Pope" estreia dia 29 de abril , às 22h no FOX 1 .























