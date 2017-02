Você está lendo um tópico

Abril: "Aquarius" e novo filme de Domingos de Oliveira são destaques no Canal Brasil

Em abril, o Canal Brasil traz na faixa "Seleção Brasileira" , dedicada aos mais importantes lançamentos da nossa sétima arte, vários filmes nacionais inéditos como "BR 716" . Dirigido por Domingos de Oliveira, o drama é estrelado por Caio Blat, Sophie Charlotte, Maria Ribeiro, Daniel Dantas, Sérgio Guizé, Álamo Facó dentre outros. Na intensa boemia carioca nos anos 1960, o engenheiro e aspirante a escritor Felipe leva uma vida regada aos prazeres do álcool, em festas alucinantes realizadas num apartamento dado por seu pai, na famosa rua Barata Ribeiro, em Copacabana. Lá, ele e seus amigos desfrutam de tudo que a liberdade pode oferecer, mesmo em meio a um momento político complicado. O longa estreia dia 25 de abril, às 22h.



Inédito no canal, "Aquarius" (dia 11 de abril, às 22h) é dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Sonia Braga. Foi exibida no Festival de Cannes neste ano, onde concorreu à Palma de Ouro, o longa acompanha uma jornalista aposentada, viúva e mãe de três adultos, Clara (Sonia Braga) sofre com o assédio da construtora que deseja levantar um empreendimento de luxo no lugar do prédio onde ela criou os filhos e viveu os melhores anos de sua vida. Por ser a única moradora do edifício a se recusar a vender seu imóvel, ela é ameaçada de toda forma.



Sidney Magal, Norival Rizzo, Zecarlos Machado e Mel Lisboa estrelam a comédia "Magal e os Formigas" (dia 04 de abril, às 22h). João (Norival Rizzo) é um aposentado que está aborrecido com a vida e reclama o tempo todo de seu trabalho. Viciado em loteiras, ele está afundado em depressão e não vê esperança. Até que, após um delírio, ele começa a receber visitas do cantor Sidney Magal. Assustado com o fenômeno sobrenatural recorrente, ele irá aprender, com o bom humor da aparição, os jeitos de viver sempre o lado bom da vida.



O inédito "Maresia" (dia 18 de abril, às 22h) tem Julio Andrade e Vera Holtz no elenco. Obcecado pela obra e pela persona de Emilio Vega, um mítico pintor desaparecido há anos, o perito em arte Gaspar Dias (Andrade) recebe a visita de Inácio Cabrera (Pietro Mario), um senhor que diz ter conhecido o artista que ele idolatra. Apresentando um quadro para ser autenticado, o encontro começa a misturar passado e presente, falso e verdadeiro.



Estrelada pela youtuber Kéfera Buchmann, " O Amor de Catarina" (dia 22 de abril, às 19h15). Rose deveria ter a vida perfeita. Porém, após descobrir que está sendo traída por seu marido, o que antes era vazio, se torna escombros. Na tentativa de recomeçar, de redescobrir a si mesma e as pessoas que ama, Rose acaba encontrando combustível na mais inusitada das fontes: As rocambolescas reviravoltas da novela "O Amor de Catarina", a nova febre nacional.



O Canal Brasil também exibe a adaptação cinematográfica da obra de Jorge Amado, "Capitães de Areia" (dia 1º de abril, às 22h); a comédia dirigida por Hugo Carvana sobre três amigos se veem sem dinheiro e com uma ordem de despejo nas costas em "Casa da Mãe Joana" (dia 29 de abril, às 22h), o terror "Bellini e o Demônio" (dia 06 de abril, às 22h), baseado na obra de Tony Bellotto com Fábio Assunção.



