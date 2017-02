Você está lendo um tópico

Televisão

Sinal Digital Terrestre

Na cidade onde você reside, já existe ao menos 1 sinal digita HDl terrestre ? Não, só analógico por enquanto 10.00% Sim, apenas 1 emissora 10.00% 2 emissoras 0.00% 3 emissoras 20.00% 4 emissoras 0.00% 5 emissoras 10.00% + de 5 emissoras 50.00%

Já tem sinal digital terrestre na tua cidade ?



Se quiser entrar em maiores detalhes , diga o nome e Estado da cidade onde mora e quais as emissoras que você consegue captar no analógico e digital !



Obrigado desde já pela sua participação !











Pomerode, Santa Catarina. Até agora, nada de HD terrestre. Só RIC/Record, SBT-SC e RBS TV no analógico. Esta última, em sinal SD 16:9.





EM JOSE BONIFÁCIO SP 1 rede vida 2 record 3 sbt , rede globo nada ainda





Em São Paulo tem um monte, nem sei quantas, tem até demais.





Sortudo !





Sortudo !



Não necessariamente.

Tem tanta emissora mas muitas vezes não passa nada que preste para assistir.





Larry.Tate escreveu Em São Paulo tem um monte, nem sei quantas, tem até demais.

Consigo sintonizar 41 canais digitais terrestres, mesmo eu estando no extremo da zona norte de sP, e sem usar booster nem nada!



Aqui deve ter umas 14, mas pego apenas 7: Record, SBT, Band, TVE , TV Escola, Gobo e a bost@ da CNT. apesar de minha antena ser externa ela está baixa, mesmo assim ainda pego essas maravilhas de canais.

















