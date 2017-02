Você está lendo um tópico

Papo Aberto

Jovem com câncer leva bronca por usar turbante e faz desabafo

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 47 visitas.





Larry.Tate em Ontem, 22:20



anos | Out 2007 | Mensagens: 1761 | São Paulo - SP



GABRIELA MARÇAL - O ESTADO DE S. PAULO

11/02/2017, 15:11

Thauane Cordeiro rebateu a ativista lançando a hashtag com a mensagem 'vai ter todos de turbante sim'





Thauane Cordeiro, 19 anos, está passando por tratamento de câncer Foto: Reprodução/ Facebook Thaaune



Muitos ativistas do movimento negro acreditam que brancos não devem usar turbantes e outros trajes típicos da tradição afro, pois isso seria apropriação cultural. Thauane Cordeiro, que tem leucemia mieloide aguda, levou uma bronca de uma pessoa com essa opinião por usar turbante para lidar com a queda de cabelos causada pelo tratamento de câncer.



Após sofrer represália no transporte público de Curitiba, cidade onde mora, a jovem fez um desabafo no Facebook e usou a hashtag #vaitertodosdeturbantesim que está movimentando as redes sociais.



"Eu estava na estação com o turbante me sentindo diva. Comecei a reparar que tinha bastante mulheres negras, lindas aliás, que estavam me olhando torto. [...] Enfim, veio uma falar comigo e dizer que eu não deveria usar turbante porque eu era branca. Tirei o turbante e falei: "está vendo essa careca, isso se chama câncer, então eu uso o que eu quero!", relatou Thauane.



Procurada pela reportagem, Thauane, que tem 19 anos, disse que gostaria de falar sobre o assunto, mas que nesse momento, devido a grande repercussão do caso, não se sente preparada para dar entrevistas.



http://emais.estadao.com.br/noticias/comportame...abafo,70001662157 Muitos ativistas do movimento negro acreditam que brancos não devem usar turbantes e outros trajes típicos da tradição afro, pois isso seria apropriação cultural. Thauane Cordeiro, que tem leucemia mieloide aguda, levou uma bronca de uma pessoa com essa opinião por usar turbante para lidar com a queda de cabelos causada pelo tratamento de câncer.Após sofrer represália no transporte público de Curitiba, cidade onde mora, a jovem fez um desabafo no Facebook e usou a hashtag #vaitertodosdeturbantesim que está movimentando as redes sociais."Eu estava na estação com o turbante me sentindo diva. Comecei a reparar que tinha bastante mulheres negras, lindas aliás, que estavam me olhando torto. [...] Enfim, veio uma falar comigo e dizer que eu não deveria usar turbante porque eu era branca. Tirei o turbante e falei: "está vendo essa careca, isso se chama câncer, então eu uso o que eu quero!", relatou Thauane.Procurada pela reportagem, Thauane, que tem 19 anos, disse que gostaria de falar sobre o assunto, mas que nesse momento, devido a grande repercussão do caso, não se sente preparada para dar entrevistas.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído