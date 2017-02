Opinião: Falta padronização nas emissoras de TV aberta.

Você está lendo um tópico

Robert6 em Ontem, 22:53



anos | Jan 2010 | Mensagens: 2 | São Luís - MA



A constante possibilidade de viagens por diversos estados, além de ser um apreço para culturas locais, o que me chama atenção são os programas locais desses estados.



A exemplo, observando a programação regional do SBT em diferentes estados, observo na programação local de tudo: Espaço de igrejas e fogueiras santas, entretenimento, programas de colunas sociais, rodadas esportivas, entre outros, tudo naquele exato horário por volta do meio dia. E sempre com a mensagem que o conteúdo é de responsabilidade das produtoras.



Tem coisa melhor do que a padronização? Além de passar postura e organização como a Globo e a "Record" parcialmente faz, estruturas de entretenimento e jornalísticas poderiam seguir o mesmo cenário, conteúdo, mas claro, adaptado a realidade local sem perder as regras da casa.



Tudo bem que os recursos de publicidade nas pequenas cidades são limitados, mas , nesse caso a estratégia teria que vir da emissora central.



manoclem em Hoje, 00:24



anos | Jan 2008 | Mensagens: 85 | Salvador - BA



E desde quando o SBT alguma vez quis o "primeiro lugar"? a Record é que sempre almejou isso, mas nunca terá esse posto. O SBT foi um canal criado por Senor Abravanel no início apenas para passar seus programas dominicais. é um canal voltado mais para programas de auditório e enlatados estrangeiros...virou rede por consequência, mas nunca quis. Se todas as afiliadas saíssem do SBT agora o povo de São Paulo levantaria as mãos pro céu e agradeceria a Deus! não é atoa que a maioria das afiliadas do SBT foram as vítimas da Record na década de 90.



