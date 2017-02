Você está lendo um tópico

Fnac anuncia que irá se retirar do Brasil

Rafa! em Hoje, 00:46



anos | Mai 2006 | Mensagens: 1588 | São Paulo - SP



AFP







O logo da Fnac em 26 de janeiro de 2017 na sede do grupo em Ivry-sur-Seine, perto de Paris





A distribuidora de produtos eletrônicos, culturais e eletrodomésticos francesa Fnac Darty anunciou nesta terça-feira que irá se retirar do Brasil, ao mesmo tempo em que indicou que a companhia havia registrado um resultado líquido em equilíbrio (zero) em 2016.



Apesar deste resultado, o grupo afirmou que suas vendas e sua rentabilidade têm aumentado.



A Fnac Darty anunciou a intenção de vender a filial brasileira. O grupo "começou um processo ativo para buscar um sócio que dê lugar à retirada do país", segundo um comunicado.



A Fnac está presente no Brasil desde o fim dos anos 1990, mas, há alguns anos, já tinha apontado dificuldades para atingir um nível crítico no país.



O Brasil representa menos de 2% do volume de vendas total da Fnac, que possui cerca de uma dezena de lojas no país.



O lucro líquido ajustado do grupo foi de 54 milhões de euros, um aumento de 37% em relação ao ano anterior, segundo o comunicado.



O volume de negócios aumenta tanto em dados publicados (+43,6%) quanto em dados pró-forma (+1,9%), a 7,4 bilhões de euros.



As vendas do grupo subiram 79,6% no quarto trimestre, segundo dados publicados.



No conjunto de 2016, "o grupo está em crescimento tanto na França (+2,1%) quanto em nível internacional (+1,3%)", indica o texto.



"Os resultados de 2016 da Fnac Darty são muito sólidos e de forte crescimento. Todos os índices são positivos", afirmou o presidente de Fnac Darty, Alexandre Bompard, citado no comunicado.



