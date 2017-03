Você está lendo um tópico

Televisão

RedeTV! perde afiliada do Rio Grande do Norte por polêmica; entenda

A gafe veiculada neste último fim de semana no “Bastidores do Carnaval”, evento produzido pela RedeTV!, a exibição inesperada da modelo Ju Isen, surpreendeu – além dos telespectadores -, até os apresentadores do evento e o acontecimento resultou em alguns desfalques no canal.



Além da saída do irmão de Sônia Abrão, o diretor Elias Abrão, justamente pelo ocorrido nos “Bastidores”, a emissora de Amilcare Dallevo e Marcelo de Carvalho perdeu sua afiliada no Rio Grande do Norte.



A TV Feliz, que era filial da emissora desde 2005, deixou de fazer parte da RedeTV!.



Cabe lembrar que o dono do canal é o pastor Juanribe Pagliarin, presidente da Comunidade Cristã Paz e Vida.







