Você está lendo um tópico

Televisão

No Carnaval do Fora Temer, Globo inicia o seu desembarque

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 2 respostas e 130 visitas.





SEFREPE em Hoje, 10:42



anos | Set 2014 | Mensagens: 436 | Catalão - GO











Por Ricardo Bruno – Em meio à folia, a Rede Globo parece que começa a desembarcar do Governo Temer.



Numa edição com indisfarçável objetivo político – pois não houve um fato único e retumbante de repúdio ao governo, o que exigiria registro nos telejornais – o JN juntou pequenas manifestações aqui e acolá numa matéria que teve o condão de mostrar o país unificado em torno do Fora Temer.



Coisas deste tipo, no principal telejornal da Casa, não acontecem por acaso. Houve nítido propósito de trazer mais desgaste ao governo, como se não bastasse a fragilidade decorrente da natureza errática das ações administrativas e do envolvimento dos principais ministros nas delações da lava-jato.



Na próxima semana, teremos finalmente o conteúdo integral das delações da Odebrecht. Estaria a Globo se antecipando num movimento prévio de abandono a Temer e seus ministros encalacrados nas denúncias? A conferir.

http://www.brasil247.com/pt/247/midiatech/28275...u-desembarque.htm Por Ricardo Bruno – Em meio à folia, a Rede Globo parece que começa a desembarcar do Governo Temer.Numa edição com indisfarçável objetivo político – pois não houve um fato único e retumbante de repúdio ao governo, o que exigiria registro nos telejornais – o JN juntou pequenas manifestações aqui e acolá numa matéria que teve o condão de mostrar o país unificado em torno do Fora Temer.Coisas deste tipo, no principal telejornal da Casa, não acontecem por acaso. Houve nítido propósito de trazer mais desgaste ao governo, como se não bastasse a fragilidade decorrente da natureza errática das ações administrativas e do envolvimento dos principais ministros nas delações da lava-jato.Na próxima semana, teremos finalmente o conteúdo integral das delações da Odebrecht. Estaria a Globo se antecipando num movimento prévio de abandono a Temer e seus ministros encalacrados nas denúncias? A conferir.











HighlanderCarioca em Hoje, 10:45



anos | Out 2014 | Mensagens: 644 | Rio de Janeiro - RJ



Esse blog pertence ao PT!!!





J.B.F.LIMA em Hoje, 10:54



anos | Abr 2008 | Mensagens: 1571 | Barreiras - BA







Dono do site Brasil 247 é levado pela Polícia Federal na Operação Custo Brasil da Lava Jato | Imprensa Viva

http://www.imprensaviva.com/2016/06/dono-do-sit...-levado-pela.html O Leonardo Attuch dono do Blog era patrocinado por Lula/Dilma, foi cortada a mordomia no governo Temer, então tudo que vier desse blog soa como vingança, não merece credibilidade.Dono do site Brasil 247 é levado pela Polícia Federal na Operação Custo Brasil da Lava Jato | Imprensa Viva

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído