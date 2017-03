Você está lendo um tópico

Governo estuda cobrar R$ 300 milhões em taxas da Netflix BR até 2022

SEFREPE em Hoje, 11:11



Catalão - GO







Depois da tentativa das operadoras em cobrar pelo uso de dados, e da aprovação no apagar das luzes de 2016 da cobrança de ISS sobre serviços de streaming, vem aí mais um golpe contra a Netflix, suas congêneres e, claro, todos os usuários.



A única dúvida é como o governo vai taxar a Netflix. Se pela cobrança de Condecine (Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional) ou por meio de uma taxa sobre a remessa dos lucros.



No primeiro caso, por meio da Ancine (Agência Nacional do Cinema), o governo cobraria uma taxa de R$ 7.291 de cada um dos produtos estrangeiros do catálogo da Netflix Brasil --com duração superior a 50 minutos. Além disso cobraria uma taxa de R$ 1.822,81 por episódio de séries internacionais.



A cobrança também se estenderia às produções nacionais (R$ 1.458,25 por filme, R$ 364,56 por capítulo).



A ideia, claro, é cobrar Condecine não só da Netflix mas de todos os serviços que ofereçam streaming, inclusive You Tube, Spotify etc.



O primeiro efeito disso, caso a medida seja implementada, seria o aumento do custo da assinatura, porque a taxa obviamente será repassada para os assinantes desses serviços.



A Condecine é paga pelas produtoras de conteúdo a cada cinco anos, mas ainda há uma discussão jurídica sobre se ela é ou não um instrumento legal.



Se a Ancine obtiver aprovação para isso, a estimativa (conservadora) é que governo arrecade algo em torno de R$ 300 milhões até 2022 somente da Netflix.



Netflix tem faturamento estimado em R$ 1,1 bilhão no Brasil, mas ele pode ser ainda maior.



O catálogo total desse serviço no país é estimado em 60 mil títulos (entre filmes, especiais, episódios de seriados, séries, novelas, documentários etc).



Além disso há uma troca constante de produtos todas as semanas, e que também seriam taxados a cada cinco anos (se permanecerem no cardápio dos assinantes).



Caso um imprevisto ocorra e a Ancine não consiga cobrar a Condecine, o órgão já tem um plano B: taxar o faturamento ou a remessa de lucros das empresas.



TENTÁCULOS



Em consulta pública declarada no final do ano passado, a Ancine demonstra suposta preocupação com o momento de expansão da produção audiovisual no Brasil.



Segundo a agência, essa produção “cresceu 66% entre 2007 e 2013”, segundo dados incluídos na “Notícia regulatória - Comunicação Audiovisual Sob Demanda”, espécie de carta de intenções da agência federal a respeito do setor.



Segundo o governo, é preciso disciplinar um mercado de VOD (video on-demand) porque “49% dos usuários de banda larga estão vendo VOD”.



“Compõe esta pauta a implantação de um modelo tributário equilibrado”, diz a Ancine, que sentencia: “Faz-se relevante a atenção do Estado.”

SEFREPE em Hoje, 11:15



Catalão - GO



"Plano B" do governo é taxar remessa de lucros da Netflix Brasil



Ricardo Feltrin



Caso fracasse na luta pela obrigatoriedade de pagamento de taxa de Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica para todos os produtos nacionais e internacionais oferecidos pela Netflix e demais serviços de streaming (o que é improvável), o governo federal já tem um plano B para tirar alguma coisa do setor:



A ideia é estimular a criação de nova legislação tributária que permita cobrar uma taxa que pode ir de 3% a 8% sobre a remessa de lucro obtido aqui por essas empresas para suas sedes no exterior, segundo fontes a par do assunto, ouvidas pela coluna (sob anonimato).



Essa seria uma cobrança anual, na forma de um imposto, cuja arrecadação possivelmente seria “dedicada” à Ancine, assim como já ocorre com a Condecine.



Supondo que o “imposto” fosse de 8%, como o faturamento da Netflix no país estimado em R$ 1,1 bilhão, nesse caso só a Netflix poderia render aos cofres federais quase R$ 90 milhões por ano.



Ademir em Hoje, 12:51



Paranavaí - PR



Pressão das teles, que ficaram frustradas na tentativa de impor franquia no consumo de dados aos assinantes e também das programadoras e operadoras de tv por assinatura, que cobram um preço exorbitantes dos clientes pelos melhores pacotes.



A netflix oferece um serviço de alta qualidade técnica e conteúdo por um preço muito mais acessível.





Alguém sabe como esse serviço é regulamentado e como se da a cobrança de impostos em países como EUA, Reino Unidos, Canada? Etc...





mjbondioli em Hoje, 13:23



Pindamonhangaba - SP



SEFREPE escreveu "Plano B" do governo é taxar remessa de lucros da Netflix Brasil



Ricardo Feltrin



Caso fracasse na luta pela obrigatoriedade de pagamento de taxa de Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica para todos os produtos nacionais e internacionais oferecidos pela Netflix e demais serviços de streaming (o que é improvável), o governo federal já tem um plano B para tirar alguma coisa do setor:



A ideia é estimular a criação de nova legislação tributária que permita cobrar uma taxa que pode ir de 3% a 8% sobre a remessa de lucro obtido aqui por essas empresas para suas sedes no exterior, segundo fontes a par do assunto, ouvidas pela coluna (sob anonimato).



Essa seria uma cobrança anual, na forma de um imposto, cuja arrecadação possivelmente seria “dedicada” à Ancine, assim como já ocorre com a Condecine.



Supondo que o “imposto” fosse de 8%, como o faturamento da Netflix no país estimado em R$ 1,1 bilhão, nesse caso só a Netflix poderia render aos cofres federais quase R$ 90 milhões por ano.



https://tvefamosos.uol.com.br/noticias/ooops/201...etflix-brasil.htm Ricardo FeltrinCaso fracasse na luta pela obrigatoriedade de pagamento de taxa de Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica para todos os produtos nacionais e internacionais oferecidos pela Netflix e demais serviços de streaming (o que é improvável), o governo federal já tem um plano B para tirar alguma coisa do setor:A ideia é estimular a criação de nova legislação tributária que permita cobrar uma taxa que pode ir de 3% a 8% sobre a remessa de lucro obtido aqui por essas empresas para suas sedes no exterior, segundo fontes a par do assunto, ouvidas pela coluna (sob anonimato).Essa seria uma cobrança anual, na forma de um imposto, cuja arrecadação possivelmente seria “dedicada” à Ancine, assim como já ocorre com a Condecine.Supondo que o “imposto” fosse de 8%, como o faturamento da Netflix no país estimado em R$ 1,1 bilhão, nesse caso só a Netflix poderia render aos cofres federais quase R$ 90 milhões por ano.



Se a ideia tivesse vindo de um governo de esquerda, até que faria sentido, mas vindo deste, que é tradicionalmente de pernas abertas para os estrangeiros, fica a impressão que é para ganhar dinheiro fácil, mesmo.

















