Google anuncia YouTube TV, serviço que funciona nos moldes da TV a cabo

Na última terça-feira, 28, o Google anunciou o que talvez seja seu investimento mais ousado no setor televisivo. A empresa está lançando o YouTube TV, que é um serviço baseado nos moldes da TV a cabo, mas "pensado para a geração YouTube".



O produto dará acesso a mais de 40 canais tradicionais, como ABC, FOX, ESPN, Disney Channel, FX, National Geographic, entre outros, e também a todo o conteúdo do YouTube Red, versão paga do site de vídeos que conta com programação original de séries e filmes.



Tudo isso estará disponível para consumo em qualquer tela. Serão lançados aplicativos para smartphones, tablets e computadores — e, obviamente, o material poderá ser transmitido também na TV.



Além isso, o YouTube TV contará com um serviço de armazenamento ilimitado, assim, se não puder assistir ao seu programa favorito ao vivo, o assinante terá a oportunidade de gravá-lo para ver mais tarde. Cada item permanecerá na nuvem por nove meses, então não há pressa.



O Google disse que o produto será lançado "em breve", mas apenas nos principais mercados dos Estados Unidos. Mesmo quando fala sobre expansão, a empresa menciona somente a sua terra natal, deixando claro que ainda está cedo para falar sobre lançamento global.



A assinatura custará US$ 35 (o equivalente a R$ 109) e dará acesso a seis perfis — cada um com suas próprias configurações e todos com direito a usar a nuvem para gravações ilimitadamente. Além de ter uma mensalidade equivalente a metade do que custa um pacote tradicional de TV por assinatura, o YouTube TV também é flexível, o que significa que a pessoa pode cancelar o serviço a qualquer momento sem correr o risco de ser multada.



FILMES PAGOS NO YOUTUBE

O Youtube há algum tempo já vinha funcioando como uma videolocadora, agora entra para a TV Por assinatura com preço, na minha opinião, ainda caro em relação às tv por assinaturas.FILMES PAGOS NO YOUTUBE





Por enquanto tá restrito ao mercado americano, mas com certeza num futuro não tão longe o serviço será global.

















