Você está lendo um tópico

Papo Aberto > Esportes

Brusque x Corinthians

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 3 respostas e 67 visitas.





Quem vai passar à próxima fase ? Brusque 66.67% Corinthians 33.33%

rbs_tv em Hoje, 14:13



anos | Abr 2008 | Mensagens: 426 | Pomerode - SC



Quem vai levar a melhor pela Copa do Brasil, hoje, às 21:45 ?











djval em Hoje, 14:57



anos | Abr 2008 | Mensagens: 672 | São Bernado do Campo - SP



A GLOBO torce pelo Curinthia... se sair fora.. ela PIRA





rbs_tv em Hoje, 15:07



anos | Abr 2008 | Mensagens: 426 | Pomerode - SC



djval escreveu A GLOBO torce pelo Curinthia... se sair fora.. ela PIRA



Hahaha ... verdade !





leandrocoradi em Hoje, 17:39



anos | Jul 2012 | Mensagens: 16 | Xanxerê - SC



Bruxxxcão da massa

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído