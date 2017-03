Você está lendo um tópico

SBT estreia novo programa com Otávio Mesquita

O SBT estreia no próximo sábado (04) o programa "Operação Mesquita" , um programa inusitado onde a entrevista é pretexto para Otávio descobrir o lado B dos famosos, que mostram o seu cotidiano de forma curiosa e divertida. Além das celebridades, o apresentador vai acompanhar também pessoas comuns prestes a protagonizar o grande momento que pode mudar para sempre as suas vidas.



Na contramão de outras atrações do gênero, ele não terá estúdio e nem auditório tradicional. Em "Operação Mesquita ", a cidade de São Paulo será o estúdio e o auditório as pessoas que ele interage descontraidamente enquanto roda por aí. No primeiro programa, Mesquita leva Danilo Gentili na garupa de sua moto.



O programa terá duração de uma hora, dividida em dois quadros. "Operação Rolê" , onde o apresentador leva na garupa da sua moto convidados famosos que mostram a sua rotina. Pelo trajeto, envolvem outras pessoas e as coisas mais surpreendentes e divertidas podem acontecer. Já em "Operação Carona" , Otávio leva em seu estúdio-móvel um anônimo que vai passar por um momento decisivo da vida, um divisor de águas: casar, arrumar um novo emprego, a estreia de um médico como cirurgião e as mais diversas situações. Mas do começo ao fim da viagem, várias intervenções vão rolar, e aí tudo pode acontecer, afinal, em Operação Mesquita o que mais podemos esperar é o inesperado.



