Seis atrações do GNT ganham novas temporadas na próxima segunda

Na próxima segunda (06), o GNT começa a semana estreando as novas temporadas de "Superbonita", "Que Seja Doce", "Cozinha Prática", "S.O.S. Salvem o Salão", "Papo de Segunda" e "Pedro Pelo Mundo" .



No dia 06 de março , às 19h, o reality "Que Seja Doce" , apresentado pelo chef Felipe Bronze, chega a sua terceira temporada com o mesmo time de jurados: Roberto Strongoli, Carole Crema e Lucas Corazza, e continua em busca dos melhores confeiteiros do Brasil. Às 20h, Rita Lobo volta com sua "Cozinha Prática" . Nesta temporada, ela ensina a transformar alimentos que estão na geladeira em pratos saborosos para o dia a dia. Às 20h30, "S.O.S. Salvem o Salão" , estreia sua terceira temporada. Mariana Weickert e Ricardo dos Anjos voltam ainda mais preparados para descobrir o que acontece por trás de salões que precisam de ajuda urgente.



Uma das vozes mais potentes da música brasileira hoje e mundialmente conhecida após sua performance na abertura da Olimpíada em 2016, Karol Conká chega ao GNT para comandar o "Superbonita" . No programa, que estreia às 21h, Karol vai às ruas conhecer mulheres únicas para conversar sobre os mais variados temas pertinentes ao universo feminino. Em seu novo formato, além de receber convidados mais que especiais, cada episódio contará com a participação de uma influenciadora digital, que irá falar sobre o tema do dia e compartilhar um dos seus truques de beleza.



O descontraído "Papo de Segunda" também inicia sua nova temporada, às 21h30. Apresentado por Marcelo Tas, João Vicente, Leo Jaime e Xico Sá, o programa aborda os assuntos do momento sob os mais variados pontos de vista. Às 22h30, Pedro Andrade está de volta para explorar novos destinos que passaram por transformações diversas ao longo dos anos, de grandes e polêmicas ondas de imigração a baixíssimas taxas de natalidade, de desenvolvimento massivo em produção cultural à superação de uma grave crise econômica. A segunda temporada de "Pedro Pelo Mundo" visita lugares como Japão, México, Espanha, Coreia, Vietnã, Alemanha, entre outros.



