SBT e Discovery H&H estreiam reality que organizará casamentos

Chris Flores e Carlos Bertolazzi em "Fábrica de Casamentos" (Divulgação/SBT) Chris Flores e Carlos Bertolazzi em "Fábrica de Casamentos" (Divulgação/SBT)



O SBT e o Discovery Home & Health estreiam o reality “Fábrica de Casamentos” . A atração é comandada por Chris Flores e pelo chef Carlos Bertolazzi, a primeira temporada conta com 16 episódios e o programa tem apenas sete dias para organizar o casório dos sonhos de noivos muito apaixonados.



A festa, os convidados, o vestido, a comida, os doces, os convites, o altar e o tão esperado "sim". O programa realizará o sonho de casais dos mais diferentes estilos. Alguns juntos há apenas 5 meses e outros com uma união de 5 anos, mas sempre com histórias emocionantes, eles serão escolhidos pela força de suas histórias e sentimentos. Com a ajuda de uma pessoa da família ou um(a) amigo(a) dos noivos, Chris e Bertolazzi levantam detalhes sobre a história do casal, que é abordado de surpresa pelos apresentadores e tem que decidir na hora se topa ou não ter seu casamento planejado e executado no prazo de uma semana. Caso aceitem, eles podem pedir através de depoimentos elementos que gostariam de ter em seu grande dia. Todos os detalhes, no entanto, desde o vestido à decoração da festa, só são revelados aos participantes no momento do evento.



A atração conta ainda com um time de especialistas para que tudo saia perfeito: na cozinha, Carlos Bertolazzi conta com o auxílio do sub chef Hugo Grassi, que a cada episódio tem que montar um cardápio incrível (muitas vezes atendendo a pedidos pouco convencionais); Lucas Anderi, um renomado estilista de alta costura, tem a missão de desenhar e confeccionar em menos de uma semana o vestido dos sonhos da noiva; Elisa Tavares, organizadora dos mais luxuosos casamentos no Brasil e exterior, vai planejar às pressas todos os detalhes para que a cerimônia e festa sejam impecáveis.



Beca Milano, respeitada chef confeiteira, tem como desafio preparar verdadeiras obras de arte em forma de bolos e doces; O conceituado cabeleireiro Robson Jassa, hairstylist especialista em corte, coloração e penteados, é quem vai esculpir os cabelos das noivas; e Junior Mendes, badalado maquiador de celebridades nacionais e internacionais, completa este grande e requintado elenco.



