Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

Netflix estreia série produzida por Oprah Winfrey sobre corrupção em igreja

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 76 visitas.





robertoscalon em Hoje, 17:01 Colaboração



anos | Fev 2004 | Mensagens: 7791 | Belo Horizonte - MG





Elenco de "Greenleaf" (Divulgação/OWN) Elenco de "Greenleaf" (Divulgação/OWN)



Nesta sexta-feira (03), a Netflix estreia no Brasil a série "Greenleaf" . A série produzida por Oprah Winfrey, apresentam os integrantes da família Greenleaf, que apesar de estarem sob o comando de uma grande igreja em Memphis, seus negócios e vidas pessoais são constantemente corrompidos pela cobiça, adultério e outros pecados.



Na série, Grace (Merle Dandrid) retorna à família depois do mistério envolvendo a morte de sua irmã, Faith. Ela então se envolve nos segredos de que ela e a irmã tentaram se manter alheias durante toda a vida. Esses segredos envolvem a inescrupulosa família, com escândalos e mentiras em sua enorme igreja em Memphis, frequentada majoritariamente por negros. Os personagens principais são o Bispo James (Keith David) e Mae Greenleaf (Lynn Whitfield) os chefes da família. A apresentadora Oprah Winfrey tem um papel recorrente na série.



A primeira temporada de "Greenleaf" estreia dia 03 de março na Netflix. Nesta sexta-feira (03), aestreia no Brasil a série. A série produzida por Oprah Winfrey, apresentam os integrantes da família Greenleaf, que apesar de estarem sob o comando de uma grande igreja em Memphis, seus negócios e vidas pessoais são constantemente corrompidos pela cobiça, adultério e outros pecados.Na série, Grace (Merle Dandrid) retorna à família depois do mistério envolvendo a morte de sua irmã, Faith. Ela então se envolve nos segredos de que ela e a irmã tentaram se manter alheias durante toda a vida. Esses segredos envolvem a inescrupulosa família, com escândalos e mentiras em sua enorme igreja em Memphis, frequentada majoritariamente por negros. Os personagens principais são o Bispo James (Keith David) e Mae Greenleaf (Lynn Whitfield) os chefes da família. A apresentadora Oprah Winfrey tem um papel recorrente na série.A primeira temporada deestreia diana























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído