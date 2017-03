Você está lendo um tópico

Bela Gil mostra sua rotina em novo programa do GNT

Bela Gil mostra sua rotina em novo programa do GNT (Pedro Serrão/Trip) Bela Gil mostra sua rotina em novo programa do GNT (Pedro Serrão/Trip)



Na terça-feira (07) o GNT estreia o novo reality "Vida + Bela" . No novo programa, Bela Gil, junto com a família, vai abrir as portas da sua casa. O espectador vai acompanhar a rotina da apresentadora, além de seu marido e filhos, desvendando assim muitas dúvidas quanto ao seu estilo de vida e hábitos saudáveis. O programa apresentará o dia a dia em sua casa e em todos os lugares que frequenta. Ela apresentará seu estilo de vida, o que tem em sua geladeira e como cuida de seus filhos Flor e Nino.



