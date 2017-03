Você está lendo um tópico

Televisão

Atletiba do "Fora Globo" ameaça monopólio da TV no futebol

Pela primeira vez na História, um clássico do futebol brasileiro será transmitido online nesta quarta-feira (1º) pelas redes sociais. Será o Atletiba do “Fora Globo”.

Atlético Paranaense e Coritiba se enfrentarão logo mais às 20 horas na Arena da Baixada, em Curitiba, com transmissão pelo YouTube e Facebook.

Não se trata de um evento qualquer, pois o ineditismo consiste numa importante derrota para o monopólio da TV Globo.

A emissora dos Marinhos e sua afiliada no Paraná, a RPC TV, tentaram embargar a transmissão pela internet.

O jogo estava programado para o último dia 19, mas os dois times se recusaram dar o pontapé inicial em protesto contra o monopólio da Globo.

“Eu queria explicar para as duas torcidas. Atlético e Coritiba não venderam seus direitos por essa esmola que a RPC e a TV Globo quiseram nos pagar. É um direito nosso”, explicou no último domingo o diretor de marketing do Atlético Mauro Holzmann.

Evidentemente, o Atletiba não defende a “regulação da mídia” nem o “socialismo” como plataformas das respectivas equipes. No entanto, os times de futebol paranaense popularizam os temas “monopólio” e “censura” de maneira eficaz para que o cidadão comum entenda quão donosa é a Globo para a democracia do país.

Ou seja, hoje à noite haverá o pontapé inicial para o “Fora Globo” nos gramados e, quiçá, em breve nas ruas e praças do Brasil.

O leitor poderá acompanhar hoje o clássico Atletiba em tempo real pelo Blog do Esmael.

https://www.youtube.com/watch?v=DSDgN3A_WNs Ao vivo

















