FOX Life ganha nova numeração na NET e Claro HDTV

FOX Life ganha nova numeração na NET e Claro HDTV (Divulgação) FOX Life ganha nova numeração na NET e Claro HDTV (Divulgação)

Os fãs do canal de televisão por assinatura FOX Life passarão a sintonizar sua programação em nova numeração nas operadoras NET e Claro HDTV .



A partir de agora o sinal SD do FOX Life pode ser sintonizado no canal 144 . Já o sinal em alta definição é disponibilizado no canal 644 .























